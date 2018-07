Santa Coloma de Farners inicia la restauració ambiental de la Riera

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha posat en marxa les obres de restauració del tram més baix de la Riera dins del municipi, en base a un projecte redactat amb el suport de la Fundació Emys, entitat dedicada a l'estudi i conservació del patrimoni natural i cultural de Catalunya. D'aquí al setembre es portaran a terme una sèrie d'actuacions amb la finalitat de restaurar i recuperar espais naturals i de crear-ne de nous. El projecte suposarà una despesa d'uns 38.000 euros, que es finançaran en part a través dels fons resultants de destinar el 0,5% de l'IBI a actuacions mediambientals.

En primer lloc es farà un tractament per a l'eliminació d'espècies invasores. Posteriorment es treballarà en la millora morfològica de la llera a diferents punts, es construiran dos punts d'aigua temporals a la zona de la depuradora i es crearà un pas de peixos i un braç lateral per a la recuperació de la connectivitat ecològica a la zona de la resclosa del Parc de Sant Salvador. També es preveu la recuperació del bosc de ribera a través d'actuacions a diferents punts amb l'objectiu de reduir l'impacte d'espècies invasores i millorar la presència de comunitats arborícoles de salzeda, verneda o freixeneda.

Per finançar la major part d'aquesta actuació a la Riera es compta amb una subvenció de la línia d'accions per a les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, del Departament de Territori i Sostenibilitat i cofinançat pel Programa de Desenvolupament Rural del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural. D'altra banda, en el marc del programa de restauració i millora del medi natural de Santa Coloma de Farners, finançat amb l'afectació del 0,5% de l'IBI a Medi Natural, l'Ajuntament ha aconseguit fons per destinar-los també a aquesta actuació.