Troben una cria de gat d'un mes de vida partida per la meitat a Blanes

Una cria de gat de només un mes de vida va aparèixer, ahir al matí, partida per la meitat a Blanes. Segons va explicar l´Associació Sa Gatonera a Diari de Girona, els fets van tenir lloc ahir al matí en una de les colònies controlades de barri de ca la Guidó, quan l´alimentadora, com cada dia, va acudir a donar menjar als animals. «Una de les gates que va parir fa un mes, va portar una de les cries a l´alimentadora i de seguida va veure que estava partida per la meitat i era morta», va relatar Dani García, un dels fundadors de l´entitat.

Arran de la macabra troballa, l´alimentadora va avisar els membres de l´entitat i a la policia local que es van personar fins al lloc– molt concorregut per la mainada– per iniciar una investigació i demanar informació als veïns de la zona. «Han alertat que si es tracta d´un acte vandàlic es perseguirà fins al final», va precisar García.

En aquest sentit, el cofundador de Sa Gatonera va explicar que, de moment, s´ha portat el gatet fins al veterinari perquè analitzi si la ferida correspon a una mossegada d´un altre animal o ha estat feta amb un objecte. «Podria ser que un gos sense morrió l´hagués mossegat, però no descartem cap possibilitat», va puntualitzar García que va afegir que podria tractar-se de vandalisme. «Pel que sabem, també el podrien haver estirat per les potes fins a partir-lo o haver-lo tallat amb un objecte», va lamentar el portaveu de l´entitat.

Aquest, però, no és l´únic cas que preocupa a Sa Gatonera en aquest barri. Segons va detallar García, en l´últim mes i en moments diferents, han aparegut quatre cries de gats, de tres o quatre mesos, en el portal d´un edifici amb diverses ferides.

Es tracta de l´Sputnik, que tenia un hematoma a l´estómac; en Blau, que presentava el fèmur trencat; en Niklaus, amb un esquinç a la pota; i en Petit, amb fractures a les potes. «No sabem si cauen des d´un balcó o algú els tira des de dalt. És molt preocupant», va valorar García que va puntualitzar que ja porten gastats més de 2.000 euros en veterinaris només en aquests quatre casos.

Casos anteriors

El febrer passat, Sa Gatonera, ja va denunciar tres casos de maltractament animal. El primer es va produir el 3 de febrer, al carrer Astúries, quan presumptament, dos joves, van matar una gata, la Muesca, amb una puntada de peu. El felí, que tenia entre 1 i 3 anys va picar contra l´asfalt i va morir.

El segon cas es va produir pocs dies després de la mort de la Muesca, al costat de la ciutat esportiva. Allà, una noia va trobar una gata d´1 any de vida, la Lali, arrossegant-se per terra. Va ser el veterinari que va descobrir que algú li havia engegat un tret amb una escopeta de perdigons, i el projectil li havia seccionat la medul·la, motiu pel qual l´animal va quedar paralitzat de mig cos en avall.

El tercer dels casos també va tenir lloc a la ciutat esportiva , durant el cap de setmana del 17 de febrer. Un altre gat, de nom Blacky, va resultar ferit, també per un dispar fet amb una escopeta de perdigons. Segons va explicar Sa Gatonera en aquell moment, l´animal, que pertany a una família, va patir una ferida superficial al cap, a més d´una esgarrapada, i va ser atès pel seu propietari que té coneixements d´auxiliar de veterinària. Segons García, tots els casos estan denunciats.

L´entitat Sa Gatonera té cura i atén les colònies de gats que viuen al carrer a Blanes. L'associació, formada per una trentena de socis i voluntaris, es va crear ara fa prop de tres anys i els seus membres alimenten els felins i els porten al veterinari perquè els desparasiti i els esterilitzi. A més, en aquells casos en què és possible, Sa Gatonera també fomenta les possibles adopcions.

Una gavina lligada per les potes

D´altra banda, a mitjans de juliol, una veïna de la localitat blanenca va denunciar a través de les xarxes socials que havia trobat una gavina lligada per les potes amb un cordill -que tenia diversos nusos-i una pedra a sota l´aigua. Segons va explicar, la va deslliurar del cordill i va intentar salvar-li la vida sense èxit.

A Vidreres, a l´abril, hi va aparèixer un ànec degollat i penjat cap per avall en un arbre de la urbanització Aiguaviva Parc. Aquest fet el va denunciar, a través de les xarxes socials, una veïna de la zona que va trobar l'animal en aquest estat mentre passejava amb la seva filla menor d'edat.

El cos de l'ànec presentava diverses ferides -la més important a la zona del coll- i va ser penjat per una de les potes i cap per avall de la branca d'un arbre.