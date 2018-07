L'Ajuntament de Riells i Viabrea ha activat un servei de whatsapp municipal amb l'objectiu «d'agilitzar i facilitar la comunicació amb els vilatans». La iniciativa vol aprofitar que la majoria de veïns utilitza aquest canal de missatgeria. Per això, l'Ajuntament ha obert una llista de distribució per tal de fer arribar la informació local als ciutadans. Per rebre els missatges, els veïns han d'omplir un formulari d'inscripció.