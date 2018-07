IdS optarà a 14 alcaldies en les eleccions municipals del 2019

El grup d'Independents de la Selva (IdS) optarà, de moment, a 14 alcaldies en les eleccions municipals del 2019. Això suposa la incorporació de quatre llistes noves respecte al 2015. Es tracta de: Lloret de Mar, on el candidat serà Enric Martínez; Massanes, amb Pere Fernández al capdavant; i Anglès i Viladrau, on encara es desconeix qui serà el cap de llista.

Així ho va anunciar ahir, el president de la formació, Pere Garriga, qui va avançar que aquesta xifra no és definitiva i que podria créixer el pròxim setembre, amb «dues o tres» candidatures noves. «Estem en converses molt avançades amb dos municipis més i amb un tercer, amb el qual encara estem a les beceroles», va detallar Garriga que va recordar que l'objectiu d' IdS és tenir representació en els 26 municipis que formen la comarca selvatana. En relació a la possibilitat que també es formi una llista a Blanes encapçalada per l'exalcalde, Miquel Lupiáñez, el president d'IdS va indicar que «no es descarta», però que és «difícil» que hi hagi llista. «Les possibilitats no són nul·les, però son remotes» va afegir. En aquest sentit, l'alcaldessa de Tossa de Mar, Gisela Saladich, va concretar que tot i que Lupiáñez no voldria encapçalar aquesta possible candidatura, tampoc es podria descartar que acabés succeint.



A arreu de Catalunya

En les darreres eleccions municipals del 2015, IdS va presentar 10 candidatures: a Tossa de Mar, Vilobí d'Onyar, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Sils, Riudarenes, Breda, Maçanet, Caldes de Malavella i Santa Coloma de Farners. En total va obtenir set alcaldies, cinc consellers comarcals i una representant a la Diputació de Girona.

Tot i aquesta presència, Garriga va lamentar que se senten « ninguneados». «Tenim una representació més alta que molts altres partits polítics, però en canvi, no se'ns té en compte en cap dels organismes provincials ni nacionals», va criticar el president del grup d'independents. Per això ara estan estudiant la manera d'estendre el seu model de formació a diferents territoris de la provícia de Girona i, també, de Catalunya. «Estem en una cruïlla i haurem de prendre una decisió», va concretar Garriga que va afegir que tenen obertes dues possibilitats que ho podrien canviar tot de cara a les municipals: la implantació dels independents en altres comarques de la província de Girona o un abast més nacional. Aquest debat està previst pel setembre. «La gent té ganes de canvi i ens hem d'organitzar perquè la nostra veu s'escolti i el municipalisme se senti de veritat», va reivindicar. El president del grup polític selvatà va fer balanç ahir del darrer any i va emfatitzar que IdS són «unicament municipalistes». «No som de fer molta fressa, però sí, molta endreça. Som gent que treballem pel poble», va recordar. Una filosofia que ha portat al candidat de Lloret, Enric Martínez, a representar aquesta formació a la localitat de la Costa Brava Sud. «Quan vens de grans partits, a vegades has de votar en contra del que és bo pel poble, simplement per anar en contra d'un altre partit. Nosaltres, volíem treballar pel poble», va dir Martínez en relació a les 21 persones que formen la llista dels independents a Lloret.