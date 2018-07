Sa Gatonera descarta que fos una mossegada de gos el que partís la cria de gat per la meitat

L'Associació Sa Gatonera de Blanes va descartar, ahir, que fos una mossegada d'un gos la causa de la mort de la cria de gat trobada a ca la Guidó. Segons va precisar Dani García, un dels fundadors de l'entitat, a Diari de Girona, aquesta va ser la conclusió a la qual va arribar el veterinari, després d'analitzar el cadàver de l'animal. «No tenia esquinçaments ni ossos triturats per dins. És com si l'haguessin estirat per davant i darrere fins a partir-lo», va explicar García.

La cria de gat de només un mes de vida va aparèixer, dimecres al matí, partida per la meitat al barri de ca la Guidó. L'animal el va portar la seva mare a l'alimentadora que s'encarrega d'una de les colònies de gats de la localitat. Arran de la macabra troballa, l'alimentadora va avisar els membres de l'entitat i la policia local que es van personar fins al lloc– molt concorregut per la mainada– per iniciar una investigació i demanar informació als veïns de la zona.

L'Associació també va denunciar que en aquest barri, en l'últim mes, han aparegut quatre cries d'entre tres i quatre mesos, amb diverses ferides. Els animals sempre apareixen en el mateix portal d'un edifici.