Veïns de Vidreres tallen la C-63 per demanar solucions i acabar amb la "carretera de mort"

Una vuitantena de veïns de Vidreres han tallat durant un quart d'hora la C-63 per exigir solucions i acabar amb la que anomenen la "carretera de la mort". El punt que han escollit ha estat l'entrada de la urbanització Terra Fortuna, just el mateix lloc on dissabte passat quatre joves van perdre la vida després de xocar frontalment amb una furgoneta.

El portaveu dels veïns, Juan Machero, exigeix que la Generalitat faci rotondes i posi radars de tram per evitar més accidents. "Cada vegada que hem de sortir de casa nostra patim. N'estem farts, cal que facin alguna cosa". Machero ha deixat clar que la d'aquest divendres no serà l'última acció que faran i denuncia que el problema "ve de lluny". "Tornarem les vegades que calgui fins que arreglin la carretera", ha reblat.

Durant quinze minuts han protestat en silenci i amb pancartes on es podia llegir "prou llàgrimes, prou sang", "rotondes ja" o "prou morts". L'acte pretenia denunciar la "falta de solucions" en una carretera que acumula "constants accidents".

"Des de Vidreres a Lloret, aquesta via és un perill", denuncia el portaveu dels veïns i impulsor de la protesta, Juan Machero. Al tall hi han participat familiars dels quatre joves morts dissabte passat en un accident de trànsit just en el punt on aquest divendres s'ha fet l'acte. "Aquell accident no va ser el primer, ni serà l'últim si no s'hi posa remei. Ho tenim clar", lamenta Machero.

Radars de tram i rotondes

Entre els assistents moltes pancartes reclamant rotondes i radars de tram. En aquest sentit, el portaveu ha demanat que Carreteres "posi solucions efectives". "No serveix de res un radar al mig de la recta. És recaptatori", assenyala. Per això ha exigit que se'n posin de tram que obliguin als conductors a moderar la velocitat. "Hem de posar traves perquè la gent no corri", destaca.

Machero també ha demanat rotondes a les entrades de les urbanitzacions. I és que cada vegada que els veïns han d'entrar o sortir de casa seva es troben amb una via "molt carregada" de trànsit -especialment a l'estiu- i amb situacions "molt perilloses". "No us podeu imaginar com ho passem cada vegada que hem d'agafar el cotxe", denuncia.

Una altra solució passaria per fer un tercer carril d'acceleració que permetés descongestionar els punts d'encreuament. Aquesta opció, segons han explicat alguns veïns, obliga a expropiar una part de terreny privat, però el propietari no hi està d'acord.

La protesta ha acabat pels volts d'un quart de set de la tarda sense cap incident. Els veïns, però s'han quedat als costats de la via durant una estona mostrant les pancartes, fins que s'ha acabat la cua que ha generat la protesta.



Anuncien més protestes

La d'aquest divendres no serà l'únic acte dels veïns per reclamar la millora de la carretera. De fet, Machero ha deixat clar que seguiran mobilitzant-se fins que aconsegueixin que els polítics els "facin cas". "No volem més morts. No pararem", ha etzibat.

Un cop acabat l'acte els assistents s'han reunit en una assemblea per discutir les solucions que reclamaran, i decidir quines seran les properes accions que prendran.