Desbordant generositat per ajudar un petit poble de Senegal

La iniciativa solidària impulsada per un agent de la policia d'Hostalric ha aconseguit implicar veïns de diferents pobles del territori selvatà, els quals, durant mesos, s'hi han entregat en cos i ànima

Quan, a principis d'any, Joan Carles Terrón va iniciar la campanya solidària destinada a ajudar un petit poble del Senegal, confiava a poder duplicar les quatre motxilles plenes de roba i material escolar que hi va portar l'estiu passat. Mig any després, aquest agent de la policia local d'Hostalric ha pogut comprovar com la generositat dels veïns de la comarca ha estat capaç de desbordar les seves millors previsions. «La resposta de la gent ha estat increïble i hem recollit moltes més coses de les que podíem esperar», valora Terrón.

Inicialment, la campanya només demanava roba i, sobretot, material per a l'escola de Bodé Lao, un petit poble de 20.000 habitants del nord del Senegal. Ara, la recollida ja està tancada i la llista de coses que finalment viatjaran a l'Àfrica és molt llarga i variada: 311 caixes de roba i sabates; 135 edredons; 112 mantes; 41 rotlles de cintes; 22 caixes de fils, cinc màquines de cosir; una cinquantena de matalassos o 11 bicicletes. A més, també s'ha aconseguit material exclusiu per a nadons com cotxets, cadiretes o un parc infantil; i per a la mainada més gran com: patinets, pilotes, nines, disfresses, una cuina de joguina o, fins i tot, una tenda de campanya. I tot i que al principi no s'havien plantejat recollir aliments, al final també hi portaran 200 quilograms de fruits secs i llaminadures donades per la Fundació Espiga Solidària de Riudarenes.

I evidentment, a la llista, tampoc hi falten els medicaments o els paquets de material escolar, entre moltes altres coses. Donacions que han arribat des d'hotels, comerços, establiments de restauració, entitats culturals i socials, cossos policials, ajuntaments, AMPAs o escoles i instituts de bona part de la comarca i de pobles veïns com Pineda de Mar, Tordera o Palafolls. «El més increïble ha estat el que ha fet Fogars de la Selva, on s'hi ha implicat absolutament tot el poble. Tothom ha fet donatius i abundants», valora Terrón.

I és que és en aquesta localitat on s'han fet més actes relacionats amb la campanya. A l'escola Les Falgueres van posar en marxa diferents activitats –en les quals s'hi va implicar tot el poble– destinades a omplir 126 motxilles amb material escolar nou i a recollir roba; el CE Fogars va donar 47 equipacions de futbol; i un matrimoni jubilat els va regalar 100 motxilles i teles de tota mena.

Ajuda que no sempre ha arribat en forma d'objectes, ja que l'Institut Vescomtat de Cabrera d'Hostalric o les entitats MTB Fogars i Érase una vez van recollir fons econòmics per ajudar a pagar el contenidor a través del qual s'enviarà tot el material fins a Dakar. Tot i aquesta allau de generositat, Terrón lamenta que, malgrat portar el nom d'Hostalric a tot arreu, han rebut molt poc suport del consistori o d'altres entitats d'aquest poble.

Preparació psicològica

Terrón farà aquest viatge humanitari cap al Senegal del 8 al 15 de setembre i anirà acompanyat del cap de la guàrdia municipal de Fogars de la Selva, un altre agent de la policia d'Hostalric i quatre col·laboradors més. Viatjaran fins a Dakar en avió, des d'on acompanyaran el contenidor per terra fins al seu destí. I una vegada allà i durant una setmana, seran part de la vida dels habitants de Bodé Lao.

Arran de la campanya, l'agent de la policia local d'Hostalric explica que molta gent els ha demanat d'acompanyar-los, però que els han hagut de dir que no. «Algunes persones es pensem que anem de vacances. Però Dakar no és Benidorm i quan siguem a Bodé Lao, viurem com viuen ells», destaca aquest hostalriquenc, qui assegura que cal estar preparat psicològicament per afrontar l'experiència. «És difícil veure el que passa allà i no voler canviar-ho tot», va dir l'impulsor de la campanya en relació, per exemple, al tractament que es dona a les dones. «Són tractades com objectes», lamenta. Per això, ja fa un mes que el grup que viatjarà a l'Àfrica s'està preparant per adaptar-se al seu mode de vida. Perquè, com recorda Terrón, «no anem a canviar la seva manera de viure, sinó que hi portem un granet de sorra».