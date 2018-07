Recullen més d'una tona de residus i material pirotècnic del fons marí de Blanes

Una roda de quad, una planxa de ferro o ferralla de tota mena. Aquestes van ser només algunes de les deixalles que es van recollir, diumenge al matí, durant l'activitat de neteja del fons marí que es va fer a Blanes. Organitzada per Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), una associació internacional sense ànim de lucre per a la conservació de la fauna marina, hi van participar una trentena de persones i en total es van recollir 1,235 tones de petites deixalles i material pirotècnic classificat en: un sac de 120 litres de paper i cartró, dos sacs de plàstic, un sac de ferralla, una bossa de ploms de pesca, una bossa de material pirotècnic, una roda de quad, xarxes, tubs de PVC i una planxa de ferro, entre altres residus.

Concretament, l'actuació es va dur a terme als dos costats de la platja de sa Palomera i a la zona submarina, on un caiac ajudava a transportar els residus que extreien els bussejadors fins a la costa. En totes tres zones es van estar recollint principalment residus de material pirotècnic del 48è Concurs Internacional de Focs d'Artifici, així com deixalles comunes i material d'higiene domèstica.

A part de les tasques de neteja, els organitzadors van aprofitar la jornada per informar i conscienciar la ciutadania sobre el tipus de material que es llença a través del lavabo com compreses, cotonets per a les orelles o tovalloletes, que acaben tenint com a darrer destí el mar.

Des de Sea Shepherd es va recordar que tot aquest tipus de material higiènic acaba formant part de la cadena alimentària, ja que la fauna marina ho confon amb menjar. L'ús indegut d'aquest patrimoni universal fa que arribin a la mar residus que no són gens biodegradables. L'activitat de diumenge es va completar amb una paradeta informativa que es va instal·lar sota una carpa on també hi havia els recipients per anar dipositant-hi el material recollit.

En la jornada hi van col·laborar el Servei de Residus i Neteja de l'Ajuntament de Blanes i el Club d'Escafandrisme Mola Mola. En total hi van participar una trentena de persones, entre les que hi havia els membres de Sea Shepherd, personal del consistori i ciutadania que va actuar voluntàriament ajudant a fer el triatge del material recollit.