Anglès desallotjarà un home que ocupa un pis municipal en mal estat

El ple d'Anglès va aprovar ahir iniciar els tràmits necessaris per desallotjar un home que ocupa un pis de propietat municipal en molt mal estat. Segons va explicar l'alcalde accidental, Josep Casadellà (AM), es tracta de l'habitatge situat al carrer de les Fàbriques. «S'ha de fer per un tema de seguretat, ja que aquest pis no disposa ni d'aigua ni de llum i no reuneix les condicions d'habitabilitat bàsiques», va detallar Casadellà.

Segons el batlle accidental, abans de portar a terme el desallotjament, el consistori estudiarà amb serveis socials com es pot ajudar la persona afectada. «A Anglès disposem d'altres pisos municipals de lloguer social, però aquest en concret, encara no s'ha habilitat per poder viure-hi», va especificar el també regidor de seguretat, qui va afegir que si la persona que ocupa l'habitatge «prengués mal» seria responsabilitat de l'Ajuntament. En aquests pisos està previst que en breu s'inicïin les obres de remodelació de la façana i la teulada.

El grup PAU, a l'oposició, va donar suport a la proposta i va demanar a l'equip de govern que, des de l'Ajuntament, s'ajudi econòmicament els propietaris dels pisos que no hagin passat la inspecció tècnica per tal que puguin fer reformes.