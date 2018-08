Blanes tanca provisionalment l'accés a Sa Palomera arran de la mort accidental d'un turista

L'Ajuntament de Blanes ha barrat provisionalment l'accés al capdamunt de la Roca de Sa Palomera aquest dimecres al migdia, arran de la mort accidental d'un turista divendres passat. Així serà mentre no s'implementen diverses actuacions per millorar les mesures de seguretat que ja hi ha de manera preventiva.

La possibilitat de tancar l'accés ja es va estar valorant divendres passat arran de l'accident mortal. Des de llavors, diversos departaments de l'Ajuntament de Blanes han estat treballant per millorar la seguretat.

L'entorn de la Roca de Sa Palomera, un dels llocs més visitats de Blanes, ja compta actualment amb diverses mesures de seguretat i cartells amb senyals preventius perquè tothom que hi accedeixi estigui alerta. Amb tot, arran de la mort accidental d'un turista que va caure des del seu capdamunt l'Ajuntament de Blanes vol reforçar encara més aquestes mesures.



Petició urgent al Departament de Costes de l'estat

L'alcaldessa de Blanes en funcions, Pepa Celaya, ha demanat al Departament de Costes del govern de l'estat espanyol –que té la competència de tot l'entorn de la Roca de Sa Palomera i la platja colindant- que implementi amb caràcter d'urgència diverses actuacions. Una de les més importants és que es complementi la barana de seguretat de la part superior de la roca perquè els visitants no puguin accedir-hi.



Cartell preventiu amb diferents idiomes

Paral·lelament a aquesta demanda formulada al Departament de Costes, Protecció Civil de l'Ajuntament de Blanes també ha dissenyat amb caràcter d'urgència dos nous rètols de seguretat que substituiran el què ja hi ha en l'escala d'accés que condueix al capdamunt de Sa Palomera. Els nous cartells advertiran que no es pot passar per fora de la zona de pas de seguretat protegida amb baranes, donada la perillositat i la irregularitat del terreny rocós.

Un altre advertiment que s'incorporarà als cartells mitjançant icones de perill és que els visitants que pugin a Sa Palomera no poden realitzar selfies, una pràctica que resultaria especialment perillosa. Tanmateix, es demana que no se surti del camí marcat –rodejat de baranes- i, si es puja amb criatures de pocs anys, cal dur-les agafades de la mà.



El primer accident mortal en un indret molt visitat especialment a l'estiu

El conjunt rocós de Sa Palomera té una alçada màxima sobre el nivell del mar d'uns 20 metres. La distància màxima arran de terra és de 15 metres, l'alçada des d'on es va precipitar al buit l'home que va perdre la vida la setmana passada. Es tractava d'un turista de nacionalitat alemanya de 56 anys d'edat que estava visitant aquest entorn acompanyat de la seva família. Segons testimonis, va relliscar quan era dalt del promontori fent una fotografia.

Ha estat la primera mort accidental que hi ha hagut en aquest lloc que, especialment en temporada turística, rep milers de visitants. L'accés a la roca està protegit per una barana, tant a l'escala com al mirador. Per contra, la zona del voltant de la bandera i el punt des d'on va caure la víctima mortal no té barana, un fet que passen per alt les persones que hi accedeixen, que aprofiten per fer fotografies i fer-se selfies.