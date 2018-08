Creen un servei de suport per als ajuntaments amb menys de 10.000 habitants

El Consell Comarcal de la Selva (CCS) ha creat un servei de suport als ajuntaments dels municipis de menys de 10.000 habitants en la gestió del patrimoni documental municipal, en l'administració electrònica i preservació digital i en la transparència i accés a la informació. Segons va informar l'ens, la posada en marxa d'aquest nou servei rau en el fet que molts ajuntaments selvatans van mostrar un especial interès a rebre suport i atenció en aquests aspectes concrets.

Aquest nou servei està basat en tres àmbits d'actuació: la gestió del patrimoni documental i l'arxiu històric, l'administració electrònica dels documents i la seva preservació digital i l'accés a la informació.

Així, les modalitats de les prestacions d'aquest nou servei que l'ens selvatà posa en marxa seran de dos tipus: d'una banda es faran tasques d'assessorament per a la redacció d'informes i memòries sobre les matèries establertes que s'inclouen en els àmbits d'actuació; i de l'altre, hi haurà assistència presencial (in situ) o a distància (online) per a realitzar les prestacions citades també en aquests mateixos àmbits.

«Des del Consell s'ha vist la necessitat de crear aquest servei per poder donar resposta a una demanda creixent per part dels ajuntaments de la comarca de la Selva en tots aquests aspectes tan importants per a la modernització de les institucions del nostre país», va remarcar el president del Consell Comarcal, Salvador Balliu.