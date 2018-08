Enric Dotras dirigirà la Fundació Climent Guitart constituïda el maig passat

La Fundació Climent Guitart, constituïda el passat 25 de maig, ha nomenat Enric Dotras com a director d'aquesta entitat privada sense ànim de lucre que perpetua la memòria de l'empresari hoteler Climent Guitart i Pascual. Presidida per Cristina Cabañas i fundada per la família Guitart Cabañas, la fundació té per objecte el foment i el desenvolupament del turisme en tots els seus àmbits, especialment pel que fa a la formació i promoció de professionals del sector. «La incorporació de Dotras és clau per fer créixer la fundació i portar a terme tots els seus projectes», valora Cabañas. «L'amistat i la vinculació professional que tenia amb Climent Guitart asseguren que complirà amb la premissa principal de la fundació: perpetuar la seva memòria», afegeix.

Nascut a Calella de la Costa (1970), Enric Dotras compta amb més de 20 anys d'experiència en el sector turístic. Va ser director de l'hotel Acacias durant 26 anys; director executiu de Lloret Turisme durant 13 anys, i actualment, és president del Gremi d'Hosteleria de Lloret, entre altres càrrecs.

La primera activitat que es farà des de la Fundació Climent Guitart serà el dilluns 20 d'agost amb el Concert Solidari de l'Orquestra de Cambra de París, dirigida pel director d'orquestra Horst Sohm i

a favor de la Fundació Aspronis.