L'Ajuntament de Blanes assumirà les obres de reforç de seguretat a Sa Palomera

L´Ajuntament de Blanes encara no ha rebut la confirmació o denegació del Departament de Costes del govern de l´estat espanyol respecte la seva petició perquè es reforci la seguretat a l´entorn rocós de Sa Palomera. Després que ahir dimecres es va prendre la decisió de tancar l´accés de manera provisional i preventiva, el consistori vol que un dels indrets de Blanes més visitats, sobretot ara que s´està en el punt àlgid de la temporada turística, es pugui obrir de nou al públic el més aviat possible.

Per aquest motiu, la Junta de Govern celebrada avui a la tarda ha aprovat amb caràcter d´urgència assumir inicialment els treballs que s´hi ha de fer, a l´espera que el govern espanyol se´n faci càrrec finalment. De fet, la competència de la zona marítimo-terrestre del litoral d´arreu de tot l´estat espanyol és del Departament de Costes. Per això, s´entén que si per fer qualsevol actuació en aquest espai cal autorització del govern estatal, també n´ha d´assumir la responsabilitat.

Malgrat aquest extrem, l´Ajuntament vol que s´actuï amb la màxima celeritat. Per això, aquest matí l´alcaldessa de Blanes en funcions, Pepa Celaya, acompanyada de diversos tècnics del consistori, ja ha encapçalat una visita d´obres per concretar les actuacions que es faran amb caràcter immediat. Posteriorment, també estava informar a la resta de forces polítiques municipals en una Junta de Portaveus convocada amb caràcter extraordinari i urgent aquest mateix dijous al vespre.

Paral·lelament, s´han d´instal·lar dos nous rètols preventius. Els nous cartells advertiran que no es pot passar per fora de la zona de pas de seguretat protegida amb baranes, donada la perillositat i la irregularitat del terreny rocós. També es recordarà a tots els visitants que es tracta d´un paratge natural, i no pas un parc temàtic on tot pot estar controlat.



Instal·lació d´una barana seguretat al cim de Sa Palomera



Durant la visita d´obres d´avui al matí s´ha decidit modificar la proposta que s´havia formulat inicialment per reforçar la seguretat. D´aquesta manera, s´instal·larà una barana de 12 metres d´allargada per barrar l´accés dels visitants al cim del promontori de Sa Palomera. Es col·locarà a la part interior que hi ha a tocar del màstil que hi ha al capdamunt per impedir que es pugui accedir per aquesta banda.

Una altra actuació que l´Ajuntament de Blanes vol fer més endavant, però sense allargar-se en el temps, és la substitució de totes les baranes de seguretat actualment existents. Es volen adaptar a la normativa vigent, i per això caldrà substituir-les per un nou model que rodejarà tot l´entorn.



Reforç de les mesures de tancament de l´accés



Tot i que aquest passat dimecres al migdia l´Ajuntament de Blanes va barrar l´accés a Sa Palomera amb caràcter preventiu i provisional, ahir al vespre la Policia Local de Blanes va haver d´intervenir per desallotjar l´entorn rocós. Diverses persones van saltar les tanques i van pujar fins al cim, amb el perill afegit que suposa ara per ara haver de rodejar el bloqueig de l´accés principal.

Davant aquesta situació, avui s´ha decidit reforçar encara més la seguretat per dificultar l´accés. Les Brigades Municipals s´han encarregat d´instal·lar una nova reixa, així com de complementar-ho amb d´altres mesures físiques. D´altra banda, al haver-se constatat l´incompliment de la prohibició d´accedir a l´entorn de Sa Palomera, se sancionaran totes les infraccions que es cometin.