El PDeCAT aposta per la fórmula de Junts per Blanes en aquesta localitat

El PDeCAT ha apostat per comparèixer a les eleccions municipals de l'any vinent amb la fórmula de Junts per Blanes en aquesta localitat gironina i per una candidatura a l'alcaldia d'algú sense vinculació a partits polítics per garantir una voluntat integradora.

Segons informa el president local d'aquesta formació, Oriol Comas, es tracta de traslladar "a l'àmbit municipal l'esperit transversal, plural i republicà de Junts per Catalunya".

Comas justifica aquest posicionament en la convicció que "els temps presents reclamen generositat, visió àmplia, pluralisme i vocació de servei".

Per al líder del PDeCAT de Blanes, aquesta candidatura és "un repte obert a tothom que vulgui sumar esforços per aconseguir un projecte il·lusionant i enriquidor".

L'executiva local ha acordat fer aquest pas per anar més enllà de l'estructura convencional d'un partit i integrar persones de diferents àmbits i sensibilitats polítiques.

Diferents persones que havien format part d'altres formacions ja s'han sumat al projecte, segons informa el PDeCAT de Blanes, així com altres que s'impliquen per primera vegada en una llista.