Solucions a la C-63

Fa uns dies quatre joves van perdre la vida a la C-63 al seu pas per Vidreres. Una carretera que conec perfectament com qualsevol veí de la zona, per on fem les compres o bé ens serveix per arribar a Lloret de Mar. Fa anys que els veïns reclamen més seguretat a la carretera i que existeixin solucions reals per evitar les altes velocitats que es poden aconseguir en un tram relativament curt. Habitualment existeixen controls de radars mòbils. Des de Ciutadans ens sembla una mesura que no acabarà mai amb el problema. Les entrades a les urbanitzacions a la meitat de revolts cecs són un gran perill per als usuaris de la via i, sobretot, per als habitants d'aquestes que viuen amb el cor en un puny quan surten o entren de les urbanitzacions amb els seus vehicles. En l'actualitat, únicament hi ha dos radars per controlar la velocitat: un en una recta, sense utilitat real i l'altre, en el túnel en el qual s'inicia el descens sortint de Lloret de Mar. Alguna cosa totalment insuficient, al nostre parer, per evitar les altes velocitats dels vehicles que passen per aquesta carretera.

La solució? Des de Ciutadans apostem per la instal·lació d'un radar de tram, tal com reclamen els veïns, que vagi des de l'accés a la C-63 des de l'AP-7 fins a la primera rotonda de Lloret de Mar, solució unida amb uns nous accessos a les urbanitzacions que actualment es trobin en revolts cecs o en zones d'alta velocitat. No es pot permetre que els veïns estiguin parats davant l'entrada de la seva urbanització on hi ha el perill de ser envestits per la resta de vehicles de la via.

Des de Ciutadans demanarem explicacions al Govern de Torra per la seva falta de preocupació davant aquest assumpte i ens bolcarem perquè la C-63 deixi de ser un dels punts negres de Catalunya.