L'Ajuntament de Blanes assumirà les obres de sa Palomera

L'Ajuntament de Blanes assumirà les obres de reforç de la seguretat de l'entorn de sa Palomera, després de la caiguda mortal d'un turista alemany de 56 anys, el passat 27 de juliol. Segons va informar el consistori, la decisió es va prendre en la junta de govern celebrada dijous a la tarda i després de no haver rebut la confirmació o denegació del Departament de Costes del govern espanyol respecte a aquesta petició. Tot i això, es tracta d'un avançament, a l'espera que el govern espanyol se'n faci càrrec.

Una de les actuacions que s'hi portaran a terme consistirà en la instal·lació d'una barana de 12 metres d'allargada per barrar l'accés dels visitants al cim del promontori de sa Palomera. També està prevista la substitució de totes les baranes de seguretat que hi ha actualment per tal d'adaptar-les a la normativa vigent.

D'altra banda, i tot i que aquest passat dimecres al migdia l'Ajuntament de Blanes va barrar l'accés a sa Palomera amb caràcter preventiu i provisional, dimecres al vespre la Policia Local de Blanes va haver d'intervenir per desallotjar diverses persones que havien saltat les tanques per accedir al cim. Davant aquesta situació, dijous el consistori va decidir reforçar encara més la seguretat per dificultar-hi l'accés. Per això, les Brigades Municipals es van encarregar ahir d'instal·lar una nova reixa i l'Ajuntament va advertir que se sancionaran totes les infraccions que es cometin.

El conjunt rocós de sa Palomera té una alçada màxima sobre el nivell del mar d'uns 20 metres. La distància màxima arran de terra és de 15 metres, l'alçada des d'on es va precipitar al buit l'home que va perdre la vida la setmana passada. Es tracta d'un turista de nacionalitat alemanya de 56 anys d'edat que estava visitant aquest entorn acompanyat de la seva família. Segons testimonis, va relliscar quan era dalt del promontori fent una fotografia. L'Ajuntament va remarcar que aquesta va ser la primera mort accidental que s'ha produït en aquest lloc que rep milers de visitants. L'accés a la roca està protegit per una barana, tant a l'escala com al mirador. Per contra, la zona del voltant de la bandera i el punt des d'on va caure la víctima mortal no n'hi ha cap.