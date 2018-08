Tossa instal·la un punt de recàrrega de vehicles elèctrics a l'avinguda Pelegrí

L'Ajuntament de Tossa ha instal·lat el primer punt de recàrrega públic per a vehicles elèctrics. Es tracta d'un punt gratuït, ubicat a l'aparcament de l'avinguda Pelegrí, 19, just davant de les dependències de la Policia Local. Segons va informar el consistori, aquest punt és de càrrega semiràpida, ja que permet carregar completament un vehicle en un temps aproximat de dues hores. «Apostem fermament per l'eficiència energètica, i l'ús del vehicle elèctric n'és un clar exemple», va valorar l'edil d'urbanisme, Manu Mohedano.