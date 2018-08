Denuncien a la Fiscalia que el govern de Blanes va adjudicar unes obres «a dit» el 2014

Un grup de ciutadans i entitats de Blanes han presentat una denúncia a la Fiscalia Anticorrupció de Girona acusant a l'Ajuntament de Blanes d'haver adjudicat unes obres «a dit» l'any 2014. Concretament, els treballs d'enderroc dels camps de futbol dels Pins (un de terra i l'altre de gespa artificial). Segons s'exposa en el document, al qual ha tingut accés Diari de Girona, l'Ajuntament, governat en aquell moment pel socialista Josep Marigó, hauria adjudicat les obres abans d'aprovar la partida econòmica per poder-les fer i sense passar pel plenari, i els treballs haurien començat el mateix matí del dia del ple. Els denunciats són: l'interventor, Francisco Lucio; el vicesecretari, Joan Ignasi Carles, qui actualment ja no treballa al consistori blanenc; el secretari, Joan Solà; el regidor d'urbanisme d'aquell moment i exalcalde, Miquel Lupiáñez; i el regidor d'Hisenda, Nicolàs Laguna.

Les primeres sospites d'irregularitats en aquest afer es van presentar en el ple extraordinari del 24 d'abril del 2014, durant el qual es va portar a aprovació una modificació del pressupost municipal per, entre altres accions, poder tirar endavant l'enderroc dels camps de futbol dels Pins per adequar-hi el recinte firal. Aquesta actuació estava dividida en tres fases i pressupostada amb un import de 85.477,22 euros amb una subvenció sol·licitada de 64.035,84 euros.

Segons exposen els denunciants, va ser el regidor d'ICV-EUiA, Joan Salmerón qui, durant la seva intervenció en aquella sessió, va fer notar que les màquines ja eren als camps de futbol i que, per tant, l'adjudicació s'hauria fet «abans de tenir la partida aprovada». Tal com consta en l'acta de la sessió del ple d'aquell dia, Salmerón va titllar aquesta actuació de «jutjat de guàrdia» i va assegurar que era «molt greu». «Demanem celeritat, però no tanta com perquè es facin les coses sense l'aprovació del ple», va dir Sameron en aquell ple del 24 d'abril de 2014. La modificació es va aprovar amb els vots a favor de PSC i el PP i en contra de la resta de partits.

En la denúncia també es fa constar que l'endemà, 25 d'abril, «aquests senyors –els denunciats– van convocar un concurs per justificar les obres que es van començar abans», una actuació que els denunciants titllen de «concurs fals de distracció». Per això, la denúncia està acompanyada de nombrosos documents, entre els quals hi apareix un informe on hi consta que una de les adjudicacions, la dels treballs d'enderroc, es va fer per Junta de Govern Local el 17 d'abril de 2014 -vuit dies abans del ple extraordinari- a l'empresa ACSA, Obras e infraestructuras SA, per un import de 30.847,71 euros.

Els denunciants també asseguren que el mateix 25 d'abril, l'Ajuntament de Blanes va fer arribar un comunicat a diferents empreses de construcció i en el qual s'informava que tenia previst adjudicar «properament el contracte menor» per executar els treballs del recinte firal als camps de futbol dels Pins, quan aquests «ja havien començat». «Es convoquen una sèrie d'empreses que habitualment fan treballs per l'Ajuntament, sabent que una de les empreses ja havia començat i li havien adjudicat a dit directament», es relata en l'acusació presentada a la Fiscalia. Els treballs d'adequació es van adjudicar, per junta de govern local, el 8 de maig de 2014, a l'empresa Obres i paviments Brossa SA per un import de 39.655,21 euros.



Noves obres aquest any

Oficialment, el consistori blanenc va informar als mitjans de comunicació i a la població que els treballs d'enderroc dels camps de futbol d'Els Pins havien començat el 19 de maig. Segons aquell comunicat, les obres s'havien iniciat al matí, pel camp de terra i consistien en: l'enderroc parcial o total d'una part del tancament perimetral, l'adequació d'accessos i l'eliminació d'alguns desnivells. També s'hi van obrir dos accessos de deu metres d'amplada cadascun a la zona perimetral, situada al costat del passeig de Catalunya, on hi havia el camp de gespa artificial, i es va enderrocar parcialment la construcció destinada a la venda d'entrades, entre altres actuacions. Dins del recinte, es van mantenir la graderia i els serveis com els lavabos i es van enderrocar l'escala d'accés a la grada del camp de terra i les escales d'obra per accedir a les grades principals del camp de gespa, així com el petit mur que delimitava i separava els dos camps.

El juliol d'aquell any, aquest espai ja va servir per instal·lar-hi la fira d'atraccions de la Festa Major, que anteriorment s'havia emplaçat a l'esplanada de davant de l'estació d'autobusos. Actualment es col·loca al passeig de Mar. Després de les obres, s'havia d'adequar l'indret per esdevenir un espai polivalent i van sorgir diverses propostes en els plens municipals per reutilitzar l'espai que finalment no van prosperar, de manera que l'equipament va quedar en desús.

Després de diverses reclamacions veïnals, finalment, el mes de març passat, l'Ajuntament va anunciar que tenia previst executar l'enderroc del tot del camp de futbol aquest estiu. El projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el 15 de març i s'havia de treure a licitació per import de 147.210,97 euros (IVA inclòs).