SA PALOMERA, DOBLEMENT PROTAGONISTA

na lamentable coincidència ha fet que la mateixa setmana de la festa major blanenca, l'emblemàtica roca de sa Palomera hagi estat doblement protagonista. D'una banda, pels tradicionals focs artificials que s'hi emmarquen. Uns focs que han tingut un bon nivell i han propiciat una nova victòria de la pirotècnica murciana «Hermanos Fernández». Algú hauria de fer, però, un estudi de la repercussió econòmica que comporta per a Blanes programar sis dies seguits de focs. Més ingressos pels firaires? Més ingressos per a bars i restaurants? Més reclam i atractiu turístic de la vila per aquests mons de Déu? Compensa abocar tants diners i energies (policia, protecció civil, serveis mèdics, talls de circulació, etc) en una vila tant plena de mancances i on la suma de petites i grans coses que necessiten una revisió a fons (o almenys un manteniment acurat) omplirien tres articles d'opinió com aquest?

De l'altra, la primera roca de la Costa Brava ha estat també protagonista per l'accident mortal que l'endemà de Santa Anna va patir un turista alemany. La investigació oberta potser aclareix si el malaurat visitant va temptar la sort arriscant la seva integritat per aconseguir un punt de vista original o una fotografia impossible. O sí, potser, alguna de les tanques protectores va cedir per alguna causa més o menys fortuïta? Esperarem els resultats.

Pel que fa a tanques, les que sí que estan degradades són les que protegeixen el camí que travessa el Bosc Negre. Unes tanques que utilitzen molts blanencs i molts turistes per pujar o baixar del castell de Sant Joan.

I on molts d'ells es repengen ben sovint per fer-se fotografies. Esperem veure-les reparades ben aviat. Abans de cap altre nou ensurt. Molt a prop de Blanes, els veïns de les urbanitzacions de Vidreres i Lloret, properes al lloc on fa pocs dies van perdre la vida quatre joves en un dramàtic accident, han reclamat radars i rotondes per evitar noves desgràcies. Una reivindicació ben raonable i justificada. M'ha vingut al cap, però, la confessió que un pacient m'havia fet, ja fa uns quants anys, quan entrant per la porta de la consulta ple de cops, d'embenats i morats em va dir: «em vaig fotre quatre o cinc cubates i en arribar a la rotonda de Riudarenes vaig tirar pel dret». He pensat que, malauradament, el factor humà fa que el risc zero, la seguretat absoluta, sigui impossible d'assolir.