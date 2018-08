Mor el conductor d'un turisme per una sortida de via a l'Eix a Espinelves

Operaris de carreteres a la C-25, a Espìnelves, on s´ha produït l´accident mortal

Operaris de carreteres a la C-25, a Espìnelves, on s´ha produït l´accident mortal ACN

El conductor d'un turisme ha mort aquest matí per una sortida de via a l'Eix Transversal, la C-25, al seu pas per Espinelves.

L'accident de trànsit mortal s'ha produït pels volts de les onze del matí i segons el Servei Català de Trànsit, la víctima és un home de 69 anys i veí de Manresa.

El sinistre viari mortal ha tingut lloc pocs minuts després de les onze del matí a la C-25, al quilòmetre 198, al terme municipal d'Espinelves, en sentit Girona.

Per causes que estan investigant els Mossos d'Esquadra de Trànsit, un turisme ha patit una sortida de via i el conductor ha mort a conseqüencia del xoc.

Arran de la incidència, s'han mobilitzat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del SEM.

Pel que fa a l'afectació viària, la via s'ha tallat en sentit Girona durant unes hores.

El juliol ha estat molt negre a les comarques gironines i de fet, ha fet que els accidents mortals s'hagin incrementat destacadament.