Detenen dos joves per robar quatre cadenes d'or a Lloret de Mar

Detenen dos joves per robar quatre cadenes d'or a Lloret de Mar EP

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 18 i 19 anys per robar quatre cadenes d'or de forma violenta a Lloret de Mar. Els fets van tenir lloc la matinada del diumenge 5 d'agost, sobre les cinc del matí, quan uns turistes que estaven a l'avinguda Just Marlés van manifestar a uns agents que estaven per la zona que els dos homes els havien robat una cadena d'or amb una estrebada violenta.

Després de donar una breu descripció física dels presumptes lladres, la policia els va trobar en una zona propera a l'avinguda. Els Mossos van escorcollar els dos homes i van trobar-los fins a quatre cadenes d'or, que els lladres amagaven dins dues de les sabates esportives que duien. Davant d'això els van detenir per robatori amb violència i intimidació. El mateix dia 5 van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat provisional.