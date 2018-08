Uns lladres roben a la urbanització PGA de Caldes i s'enduen un botí de més de 260.000 euros en diners i joies

Una de les cases de luxe que hi ha al complex PGA Resort de Caldes de Malavella, en una imatge d´arxiu

Una de les cases de luxe que hi ha al complex PGA Resort de Caldes de Malavella, en una imatge d´arxiu ACN

Uns lladres han entrat a robar a la urbanització de luxe PGA Resort de Caldes de Malavella (Selva) i s'han endut un botí de més de 260.000 euros en diners i joies. Els delinqüents han burlat la seguretat privada que té el complex i han entrat a quatre habitatges. A tres de les cases han forçat les obertures, però a la quarta han aprofitat que els propietaris s'havien deixat les finestres obertes i que s'estaven banyant a la piscina per esmunyir-se cap a dins. En total, els delinqüents han robat tres caixes fortes que estaven encastades –amb tot el que hi havia a dins- i han arreplegat joies (com ara rellotges i anells d'or) a més de diners en efectiu. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i treballen per localitzar els lladres.

Robatori gairebé de pel·lícula, tant per l'estratègia dels lladres com pel valor del botí, el que ha tingut lloc aquesta passada nit al PGA Resort de Caldes de Malavella. Dins aquest complex de luxe, situat a tocar de l'N-II, hi ha un camp de golf, hotels i també una urbanització privada, amb xalets i cases adossades d'alt estànding (el valor d'algunes de les quals s'enfila més amunt del milió d'euros).

Els lladres –es desconeix quants- hi han actuat entre les nou del vespre i les onze de la nit d'aquest dimarts. No se sap com, han burlat els sistemes de seguretat (entre d'altres, el PGA disposa de vigilants i càmeres) i han aconseguit entrar a quatre dels habitatges, tots situats al carrer Selva. Tot i que els domicilis tenen alarma, en aquell moment cap estava activada.

Al primer habitatge, els lladres hi han accedit forçant una finestra de la planta baixa amb una palanca. De dins, se n'han endut la caixa forta encastada (a l'interior de la qual hi havia 5.000 euros) i també tres rellotges i dos anells d'or.

Al segon xalet, els delinqüents hi han entrat forçant una finestra de la primera planta. D'aquí, però, els seus inquilins no hi han trobat a faltar res.

A la tercera de les cases, els lladres han trencat una porta corredora. Aquí, després de regirar-ne l'interior, han aconseguit trobar –i endur-se- una caixa forta encastada que hi havia a l'interior d'un armari. Han agafat 10.000 euros en metàl·lic i, entre joies i altres objectes de valor, tot allò que han robat s'enfila cap a uns 200.000 euros.



Els amos, a la piscina; els lladres, a dins

Els delinqüents, a més, han demostrat que sabien actuar sigil·losament. I és que al quart dels xalets on han entrat, ho han fet aprofitant que els seus propietaris s'estaven banyant a la piscina i havien deixat les finestres obertes perquè la casa es ventilés.

Tot i tenir els lladres a dins de casa, cap dels propietaris ha escoltat cap soroll. D'aquí, els delinqüents han agafat 350 euros en efectiu que hi havia dins el moneder de la propietària i també s'han endut la caixa forta encastada (que contenia joies i rellotges amb un valor aproximat d'uns 50.000 euros).

Després de rebre les denúncies, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i treballen per localitzar els lladres. Entre d'altres, els agents analitzaran ara les càmeres de videovigilància del complex, per si els aporten alguna pista.