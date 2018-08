Blanes recull 380.000 quilos anuals de mobles i deixalles domèstiques

Blanes recull, anualment, una mitjana de 380.000 quilos de mobles vells i altres deixalles domèstiques. Segons va informar ahir el consistori, en aquesta xifra se sumen els que es recullen de manera concertada i els que es troben abandonats al carrer.

A partir de les estadístiques fetes per l'Ajuntament en els darrers anys, anualment es fan 4.300 recollides, la major part de les quals -3.200- han estat per abandonament de trastos a la via pública. La resta, unes 1.100, corresponen a serveis concertats prèviament. Això significa que un 74% de la recollida de voluminosos que es fan corresponen a andròmines abandonades als carrers de forma incívica.

Per tal «d'erradicar» aquesta pràctica, el consistori ha decidit reforçar el servei de recollida de mobles i trastos voluminosos a domicili. Un servei que oferirà NORA, l'empresa concessionària dels serveis de neteja viària i recollida de residus, cada dimecres. Per demanar el servei, cal que veïns de Blanes truquin al telèfon d'atenció al client de l'empresa per acordar el lloc, l'horari aproximat de recollida i la quantitat de mobles que volen llençar. El dia abans de la recollida, els interessats hauran de baixar els trastos al portal de casa a partir de les deu de la nit. En cas que l'edifici on es visqui tingui les voreres massa estretes, caldrà deixar-los a l'illa de contenidors més propera, però sempre amb la precaució de no recolzar el material en els contenidors, perquè això dificultaria el seu buidatge.

El servei de recollida funcionarà els dimecres amb tres equips: dos ho faran durant el matí i un tercer a la tarda de forma sectoritzada pels diferents barris. Una de les condicions, però, és que la recollida domiciliària no admetrà buidatges complets de pisos o locals. Tan sols es passaran a recollir mobles, trastos vells, andròmines o altres tipus de material en desús que els particulars també poden portar a la deixalleria municipal.

En aquest sentit, el consistori va recordar que aquest servei no s'emportarà residus no assimilables a urbà com: uralites, residus sanitaris, residus amb risc biològic o residus industrials específics. El servei de l'empresa NORA no es pot fer càrrec de la recollida d'aquest altre tipus de material perquè es tracta d'un transport especial, no domèstic.