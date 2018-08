Un incendi a un hotel de Lloret de Mar obliga a desallotjar unes 400 persones

Ensurt important per prop de 400 turistes que s'allotgen en un hotel del número 3, del Passatge Grau de Lloret de Mar.

Un incendi a quarts de dues de la matinada els ha fet sortir de les seves habitacions durant prop d'una hora i mitja.

Tot plegat s'ha iniciat a la quarta planta de l'edifici on es troba la bugaderia, que ha quedat completament calcinada. Els Bombers han arribat de seguida a la zona i han fet sortir fora de l'hotel a la majoria de clients. A uns altres els ha confinat a la terrassa.

A causa del foc i de la intervenció dels Bombers una vintena d'habitacions de tres plantes han quedat completament inservibles i s'han clausurat. Tots els clients afectats han estat reallotjats. La majoria de desallotjats ho han fet pel seu propi peu i, afortunadament, l'incendi no ha provocat cap ferit.

En total els Bombers han treballat a lloc amb vuit dotacions. Pels volts de tres quarts de tres han donat l'incendi per extingit. A partir d'aquí han ventilat la quarta planta afectada també pel fum, i han revisat les afectacions a la resta de plantes e l´edifici.

Les persones de l´hotel, Sun Beach, el qual té una capacitat d´unes 400 persones, han estat la majoria autoevacuades, excepte algunes que s´han confinat en cinc habitacions, acompanyades per efectius de la Policia Local, i a la terrassa superior. Totes elles han pogut sortir un cop l´incendi s´ha donat per apagat i ningú no ha resultat ferit.

A causa de l´incendi, la quarta i tercera planta de l´ala de l´hotel on hi havia la bugaderia cremada han quedat clausurades

Així mateix han quedat tancades quatre habitacions més de la primera i la segona planta afectades també per l´aigua de l´extinció. La resta pot continuar operant, segons informen informen el cos d'extinció d'incendis.

Els Bombers han acompanyat a les persones que se les havia de reallotjar per recollir les seves pertinences.

Al lloc, també han treballat efectius de la Policia Local, del SEM i dels Mossos d´Esquadra.