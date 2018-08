Amer s'omple d'actes durant sis dies per la Festa Major

Amer està acabant de fer els últims preparatius per a l'inici de l'esperada Festa Major, que tindrà lloc demà ben d'hora amb la XIII edició de la Bicicletada popular, a les 9 del matí. Diumenge hi haurà una cursa popular a la mateixa hora i a la nit les cobles la Principal d'Olot i la Bisbal Jove s'encarregaran d'omplir de música la plaça de la Vila pel 37è Aplec Nocturn de la Sardana. El pregó de la festa, però, no es farà fins el dimarts un cop finalitzada la cercavila amb la Colla Gegantera d'Amer. Enguany anirà a càrrec de Salvador Palou, exdirector de l'Escola Gaspar de Queralt.

Durant els sis dies d'activitats que ha programat el municipi es podrà gaudir d'un sopar popular (dimarts a les 21.00 h), d'un espectacle de danses tradicionals amb l'Esbart Dansaire Figueres(dimecres a les 18:00h) i de diverses cercaviles amb la Colla Gegantera d'Amer. No hi faltaran vespres de ball, amb conjunts com Sharazan i Els Volvànics. Així mateix, els més menuts podran gaudir dijous de l'espectacle infantil «el Pot Petit» a la plaça del centre a 2 quarts d'1. Divendres, a més, durant el matí hi ha programades diverses activitats infantils i es podran remullar a la piscina instal·lada a la zona esportiva del camp de futbol.



Triplet de nits joves

Hi haurà tres concerts de barraque es faran a la plaça del Monestir, amb grups de versions com La Loca Histeria, l'Orquestra Maribel i la Montecarlo. La segona part de la nit l'animaran dj com Animal DJ i Celtics CJ. Els concerts començaran entre les 23.00 h i les 00.30h.