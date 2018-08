Arbúcies canviarà el col·lector que va del carrer de la Riera a la depuradora

L'Ajuntament d'Arbúcies substituirà el tram de col·lector de la xarxa de sanejament que va des de la placeta del carrer de la Riera fins a la depuradora, ja que l'actual ha quedat insuficient per al volum d'aigües residuals que hi transcorren. El tub està compost per una canonada de formigó de 400 mm de diàmetre i es canviarà per una nova canonada de 630 mm de diàmetre de polièster i de millor qualitat. Segons el consistori, amb aquesta actuació s'aconseguirà el no abocament d'aigües residuals a la riera i reduir-ne el manteniment.