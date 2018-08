Boikot, els Catarres i Roba estesa actuaran a l'escenari de Barraques

Si bé l'any passat la Festa Major ja va deixar el llistó ben alt amb una programació de Barraques diversa i amb grups com Zoo i Los Manolos, enguany les sorpreses més destacades són Boikot, en la seva única parada a Catalunya durant el mes d'agost; i els Catarres, el grup d'Aiguaviva que ja s'ha fet imprescindible en els concerts de festa major.

En total seran tres nits d'actuacions, que ja ahir van donar el tret de sortida amb una Festa Dj amb Blanca Ross i Marsal Ventura. Avbui s'iniciarà la primera de les 3 nits restants, que tindran lloc a partir de les 12 a la zona de Barraque del costat del polivalent. com és habitual en els concerts de festa major del municipi. La Clave encetarà avui una de les nits més potents del programa, que arribarà al seu apogeu amb el grup madrileny Boikot, de quasi 20 anys de trajectòria i que portarà a l'escenari les cançons del seu últim disc «Boikotea!!».

El dissabte Els Catarres exhibiran les cançons del seu nou disc, «Tots els meus principis», que arriba després de que el grup decidís fer un descans en les seves gires. La nit seguirà molt ben acompanyada amb Strombers, i el quartet de versions Tutú-Keké tancarà la festa.

El diumenge la música començarà a sonar més d'hora, ja que a les 18h de la tarda hi ha programat un concert pensat pels més menuts, el «Heavy per xics» i que el darrer any ja van poder ballar a ritme de Reggae.

A les 12, l'Orquestra Maribel i el grup tarragoní Roba Estesa animaran l'última nit de Barraques.