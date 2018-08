Un incendi en un hotel de Lloret obliga a desallotjar unes 400 persones

Un incendi va obligar a desallotjar ahir de matinada prop de 400 persones que s'allotjaven en un hotel del centre de Lloret de Mar. Va cremar per complet tota la bugaderia, que està a la quarta planta. S'investiguen les causes del succés i s'apunta a una sobrecàrrega elèctrica, ja que les rentadores funcionaven en el moment que es va originar el foc. Malgrat el fort ensurt, no es van haver de lamentar ferits.

L'incendi va tenir lloc pels volts de les dues de la matinada i va començar a la quarta planta, on hi ha la bugaderia. La Policia Local i els Bombers van fer sortir la gent que era a l'establiment i algunes persones es van confinar en cinc habitacions, acompanyades per efectius de la policia, i a la terrassa superior. A causa del foc, la quarta i tercera planta de l'ala de l'hotel on hi havia la bugaderia cremada van quedar clausurades. I també, van acabar tancades quatre habitacions més de la primera i la segona planta afectades per l'extinció i l'aigua que hi havia. La resta de l'establiment va poder reobrir pels volts de les set del matí, quan ja no hi havia els efectius d'emergències a la zona. Els Bombers van acompanyar els clients als quals s'havia de reallotjar en altres establiments hotelers fins a les habitacions afectades per poder recollir les seves pertinences.

Crítiques dels clients

L'hotel Sun Beach té una capacitat d'unes 400 persones i alguns dels clients, després de passar la nit així, van explicar que havia estat una «nit caòtica» i van criticar la mala comunicació dels treballadors sobre el que estava passant.

Un dels hostes va detallar que, durant les cinc hores que van estar desallotjats, l'hotel només els havia ofert una ampolla d'aigua. Cap d'ells va poder tornar a dormir fins a les set del matí, aproximadament. Pel que fa a la vintena de persones que tenien una habitació a la tercera i quarta planta, la direcció del Sun Beach els va reallotjar en altres hotels de la zona.

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha iniciat una investigació dels danys materials i ahir un equip d'Endesa va anar a revisar que la situació estigués en regla i va confirmar que l'hotel no està punxat, com sí que havia passat en quatre establiments del mateix municipi selvatà. El que queda per resoldre és l'estat de les instal·lacions elèctriques que tenia l'hotel en el moment del succés.