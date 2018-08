Maçanet programa més de 30 actes per la seva Festa Major

Maçanet de la Selva ja està de Festa Major. Un any més el municipi s'ha engalanat de festa i de colors per tal de celebrar la trentena d'actes programats en honor al seu patró, Sant Llorenç. El programa d'enguany segueix fidelment les activitats que any rere any han tingut bona acollida, com els dos esdeveniments relacionats amb el motor, la Cursa de Motos i un eslàlom de cotxes. També es celebrarà una nova edició del Cercatasques i el Tir al plat Social. Tampoc hi faltarà la clàssica rebuda en societat dels hereus i de les pubilles 2017-2018 de tot Catalunya. Els petits també tenen el seu espai durant els quatre dies de festes, amb una festa de l'escuma, un concert de «Heavy per xics», i la novetat destacada d'enguany: l'Splash Slide, el «tobogan infinit», que s'instal·larà a la zona de l'escola nova dilluns vinent a les 11 del matí.

El grup juvenil JAG farà avui a les 7 de la tarda el X Sobrerodes, una activitat d'oci que convida a fabricar «trastos» amb rodes i a sortir als carrers amb l'acompanyament de timbalers. sol aplegar uns 300 participants. S'oferirà un premi al millor «trasto» i al «ramat amb més xerinola». Els actes tradicionals tenen molt de pes a la programació, que el diumenge inclou la nit de l'hereu i la pubilla . Serà dissabte a les 7 de la tarda quan es farà la plantada i posterior Cervavila gegantera a la Plaça de l'Ajuntament. Una hora després, a més, tindrà lloc l'audició de Sardanes amb la Cobla Sant Jordi, que es farà a la plaça de l'església. La nit d'havaneres es farà dilluns a la plaça de l'església, on el grup «Els Cantaires de l'Estany» oferirà un concert que els espectadors podran gaudir amb un got de rom cremat que se'ls oferirà.

Els balls de festa major són una altra de les potes caraterístiques de la programació del municipi. Aquesta nit l'Orquestra Selvatana torna a Maçanet per interpretar el seu repertori a la Pista Jardí a les 12 de la nit. L'endemà ho farà al mateix espai l'Orquestra Maravella a la mateixa hora. Diumenge, en canvi, el concert que oferirà l'Orquestra La Betty s'iniciarà una hora abans del que seria habitual i en un espai diferent, a la Plaça de l'Església. D'altra banda, més enllà dels balls d'orquestra s'han programat quatre nits de concerts a l'espai de Barraques, que inclouen grups com Boikot, Els Catarres i Strombers.



Curses de motor

El món del motor està molt present a la festa major del municipi. Dissabte a partir de les 9h tindrà lloc el VI Slàlom de cotxes i a la tarda, a partir de les 16h, s'iniciarà la V Cursa Americana de motos .