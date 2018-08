Territori acabarà al setembre una proposta de millora de la C-63 a Vidreres

El Departament de Territori enllestirà aquest setembre una proposta per millorar la seguretat al tram de la C-63 a Vidreres on el 21 de juliol hi va haver el xoc mortal en què quatre joves van perdre la vida. Aquí, la carretera és sinuosa i dona accés a diverses urbanitzacions.

L'accident mortal va passar just a la sortida d'un revolt i tot apunta que el cotxe en el qual viatjaven els quatre joves anava massa ràpid, va agafar malament la corba, va envair el carril contrari i va xocar frontalment contra una furgoneta. L'impacte va ser tan gran que el motor del cotxe va sortir projectat uns 20 metres més enllà. Les quatre víctimes van morir a l'acte. Eren el conductor del turisme i tres dels acompanyants. En concret, una noia de 29 anys de Sils; un jove de 26 de Salt, i dos nois de 31 i 21 anys de Vidreres.

Ja aleshores, l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, va demanar a la Generalitat que portés a terme actuacions «urgents» per millorar la seguretat d'aquest tram de la C-63. Sobretot, entre el polígon de Vidreres i l'entrada del túnel que porta cap a Lloret. Camps va assegurar que la carretera era «perillosa», perquè hi ha molts revolts i els cotxes corren massa (en aquest tram, la velocitat màxima s'estén entre els 60 i els 80 quilòmetres per hora). El batlle també va dir que es creen «situacions de perill» quan els veïns de les urbanitzacions que hi ha a banda i banda (Terrafortuna, Puigventós o Aiguaviva Park) volen entrar o sortir de la C-63.



La proposta, al setembre

De moment, el director d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, ja s'ha reunit amb l'alcalde per analitzar les millores a fer en aquest tram de la C-63. Durant la reunió, Jordi Camps va proposar a Territori que s'instal·li un radar de tram a la zona i que es millorin les entrades a les urbanitzacions: bé sigui situant carrils d'acceleració i desacceleració a la calçada, bé sigui construint-hi rotondes. El Departament, ara, estudiarà quines mesures es poden dur a terme. A més, en els propers dies també farà controls per mesurar la velocitat dels cotxes que circulen per aquest tram de la C-63. Es preveu que al setembre la Generalitat ja tingui una proposta sobre la taula per coordinar-la amb el municipi.

Durant els mesos d'estiu, sobretot, el trànsit a la C-63 s'incrementa exponencialment per l'arribada de turistes. De fet, com va assegurar l'alcalde, més del 60% dels vehicles que van cap a Lloret de Mar passen per aquesta via.