Un any sense justícia per a Niccolò Ciatti

Avui es compleix un any de la mort d'un jove italià en una discoteca de Lloret, després de rebre una coça mortal

a nit del 12 d'agost del 2017, el jove italià Niccolò Ciatti va sortir de festa amb els seus amics a una discoteca de Lloret de Mar. Havia de ser l'última vetllada que el grup passava de vacances a la localitat selvatana abans de tornar a Scandicci (Florència). En Niccolò, però, ja no va poder fer el viatge de retorn a casa. Aquella nit va rebre una coça mortal per part d'un home d'origen txetxè durant una baralla a l'interior del local. El jove, de només 22 anys, va morir al cap de poques hores a l'hospital Trueta de Girona.

Avui es compleix exactament un any d'aquell tràgic succés i encara no hi ha data per al judici contra el presumpte autor material de la coça que va acabar amb la vida del noi italià: Rassoul Bissoultanov. D'origen txetxè i de 24 anys, aquest jove va ser detingut pels Mossos d'Esquadra la mateixa nit dels fets, al passeig Marítim, juntament amb dos amics seus que també havien participat en la baralla. Durant la seva declaració als jutjats de Blanes, Bissoultanov va explicar entre llàgrimes que anava begut i drogat i que «no ho volia fer, que no volia matar-lo». Després de declarar, el jutge va decretar presó provisional. Els altres dos, en canvi, van quedar en llibertat.

Un fet que va causar indignació al poble natal de Ciatti, on el darrer any, veïns, amics i familiars han impulsat nombroses accions i campanyes per recordar-lo i demanar «justícia» per al jove. Una justícia que temen que «no arribi mai». De fet, el procediment encara es troba en fase d'instrucció, i, de moment, no hi ha cap data fixada per a la realització del judici.

Arran de la tràgedia, i sobretot després d'escoltar la confessió de Bissoultanov, l'associació d'oci nocturn Fecasarm va decidir engegar una campanya de conscienciació i prevenció de la violència utilitzant el testimoni real de persones que han viscut o causat fets com els d'aquella nit. «El que volem aconseguir és que qui pensi que matar surt gratuït s'ho pensi dues vegades», explica l'advocat i representant de la Fecasarm Joaquim Boadas, qui avança que ja han demanat col·laboració al ministre d'interior, Fernando Grande-Marlaska, i que estan pendents de resposta. «És necessària per mostrar que una situació inevitable es podria evitar», recalca Boadas, que lamenta que aquestes tragèdies destrossen famílies i malmeten la imatge de l'oci nocturn, que sovint, «no té res a veure».

En aquest sentit, l'advocat critica que les administracions públiques «no inverteixen» diners en prevenció i que tot i això, reclamen resultats. «Necessitem que ens ajudin», reclama.

Respecte a la discoteca St Trop', després del crim l'Ajuntament la va tancar de manera cautelar durant uns dies, fins que el local va presentar la memòria de seguretat i el pla d'autoprotecció, que incloïa la contractació de dos vigilants de seguretat, a part dels nou controladors d'accés que ja tenia. A més, justament aquesta setmana el local ha implementat el distintiu internacional de seguretat. El St' Trop es presenta com a acusació particular en la causa, mentre que la Fecasarm i Spain Nightlife ho fan com a acusació popular. Aquest establiment el 18 d'agost del 2017 va voler recordar Niccolò Ciatti guardant un minut de silenci i exhibint cartells on es podia llegir, en diferents idiomes, el següent missatge: «No més violència en espais d'oci nocturn».