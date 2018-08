Brenda Caballero és l'autora del cartell de la Festa dels Copatrons de Blanes

Blanes començarà a viure aquesta setmana els actes de la Festa Major Petita, la dels Copatrons Sant Bonós i Sant Maximià, que se celebrarà des del divendres 17 fins al dimarts 21 d'agost. Per setena edició consecutiva, les activitats les organitzen de manera conjunta el Departament de Cultura i Festes de l'Ajuntament i l'entitat blanenca Acció Cultural Es Viver. A finals de la setmana passada ja es van començar a distribuir els 7.000 díptics del programa de la Festa Major Petita, que compta amb un pressupost d'organització de 12.000 euros, el mateix dels dos darrers anys. A diferència de la Festa Major de Santa Anna, aquest cicle festiu acostuma a tenir un caire molt més popular, ja que inclou un major nombre d'activitats d'arrel tradicional. Per quart any consecutiu, l'Ajuntament de Blanes ha demanat a una artista local que s'encarregui de dissenyar el cartell que anuncia els actes de la Festa Major Petita, així com el díptic amb el detallat del programa. Aquest 2018 l'encarregada de la il·lustració ha estat Brenda Caballero Delgado, que precisament el passat mes de maig va ser una de les quatre artistes que va protagonitzar l'exposició Joves Talents V.6 organitzada per l'Ajuntament a Casa Saladrigas. Nascuda a Blanes fa 26 anys, estudia Il·lustració a l'Escola Joso de Barcelona, pionera en el món del còmic. També hi ha d'altres actes perquè els gaudeixin gent de totes les edats, i en especial el públic familiar. Un dels més multitudinaris serà, com és habitual, la XXXV Caminada Popular Nit de Sant Bonós, que es farà dissabte vinent, i que compta amb un topall màxim de possibles inscripcions de 5.500 persones. A banda d'aquest esdeveniment, el programa està farcit de tot tipus d'actes. Actes tradicionals i institucionals de la Festa Major Petita Una de les principals característiques de la Festa Major Petita de Blanes són les activitats de caire i arrel més tradicional que formen part del programa. La primera d'elles és l'Anunciació de l'Inici de Festa, similar a un pregó itinerant cantat, que es farà el proper divendres a les 7 de la tarda.