Caldes de Malavella engega la portada d'aigua a Can Carbonell i a Malavella Parc

L'Ajuntament de Caldes de Malavella ha posat fil a l'agulla per extendre la xarxa d'aigua municipal fins a les urbanitzacions de Can Carbonell, Malavella Parc i Tourist Club. Si bé aquesta darrera l'obra ja està contemplada en l'obra d'urbanització del sector –que hauria de començar aquest mes de setembre, ha concretat el batlle Salvador Balliu (CiU)–, en el cas de les altres dues s'ha redactat sengles projectes per a cadascuna per a la construcció de la canalització, els quals van ser aprovats inicialment en el ple de juliol, de manera que ara es troben en termini d'exposició pública. L'alcalde ha explicat que aquestes actuacions, que han d'estar enllestides abans del maig de l'any que ve per cobrar les subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua, milloraran el servei que reben aquestes urbantzacions, tant de qualitat de l'aigua com de quantitat, ja que s'abastiran de la connexió amb la canonada del Pasteral.

Cadascuna d'aquestes tres urbanitzacions té les seves problemàtiques amb el subministrament d'aigua. Per exemple, en el cas de Malavella Park, la intenció de l'Ajuntament és incloure la urbanització a la xarxa municipal de subministrament d'aigua ja que actualment la rep a través d'una empresa privada, Rec Madral. En aquest cas, Balliu ha exposat que el contracte entre Rec Madral i la urbanització per a la prestació d'aquest servei s'acaba i no es renovarà. Així, davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha decidit incorporar aquesta urbanització a la xarxa municipal d'aigua. El batlle ha concretat que la instal·lació de l'aigua a la urbanització és dels propietaris, de manera que no hi ha d'haver cap conflicte perquè la gestió del servei passi a mans de l'Ajuntament.

Tant a Can Carbonell com al Tourist Club, l'aigua de la qual s'abasteixen procedeix de pous. En el primer cas, però, hi ha la problemàtica de la presència d'urani que es va detectar va sis anys, cosa que va motivar l'obertura d'un nou pou. Malgrat això, la presència d'urani encara hi és, si bé la seva concentració no supera els límits establerts per la regulació de la Unió Europea. Al Tourist Club, l'inconvenient dels pous de què s'abasteix és la presència excessiva de nitrats. Així doncs, Balliu subratlla que amb la connexió de les tres urbanitzacions a la xarxa d'aigua de Caldes de Malavella s'hi garantirà el subministrament i la bona qualitat. L'alcalde ha afegit que les obres no tenen cap complicació ja que es tracta d'obrir rases per on fer passar els tubs de connexió.

Les subvencions que l'Ajuntament de Caldes té concedides per a les obres són les següents: per la portada d'aigua potable a Malavella Parc, l'ajuda de l'ACA és de 205.270,89 euros sobre un pressupost de 266.673,46. Per a la connexió de la xarxa amb la urbanització Can Carbonell, la subvenció és de 115.336,52 euros amb un pressupost d'actuació de 165.983,06. Finalment, la connexió de la urbanització del Tourist Club a través de la xarxa del Llac del Cigne té un pressupost de 82.736,46 euros, dels quals l'ACA en subvenciona 69.928,49. La resta de finançament l'aporta l'Ajuntament.