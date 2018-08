Lloret de Mar acollirà dilluns un concert solidari a favor d'Aspronis

La Fundació Climent Guitart i el Rotary Club de Lloret de Mar organitzen el Concert Benèfic de l'Orquestra de Cambra de París, dirigida pel director d'orquestra Horst Sohm. L'acte se celebrarà dilluns que ve a partir de dos quarts de nou del vespre a l'Església Parroquial de Sant Romà de Lloret de Mar. L'esdeveniment solidari destinarà els fons recaptats a la Fundació Aspronis, que enguany celebra 50 anys al servei de persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables.

El preu de l'entrada, que la seva totalitat es destina a la causa, és de 15 euros, i es pot trobar a diversos punts de venda: a les recepcions dels hotels Guitart Central Park Aqua Resort i Guitart Rosa, al Gremi d'Hostaleria i també a l'entrada de l'església el mateix dia del concert.

Sohm ha realitzat nombroses gires per tot el món, incloent prestigiosos festivals com els d'Hamburg, Berlin, París, Innsbruck o Santander. Durant els Jocs Oli?mpics del 92 va estrenar l'obra Concert d'Empúries per l'arribada de la torxa olímpica a Catalunya. Durant els últims anys ha dirigit orquestres com la Mozart Festival, la Johann Strauss i la Copernicus.

D'altra banda, des de fa més de set anys consecutius, l'Orquestra de Cambra de Pari?s ofereix un concert solidari a la vila de Lloret de Mar.

Creada el passat mes de maig, amb aquest concert la Fundació Climent Guitart porta a terme el seu primer esdeveniment a favor d'un dels seus objectius: contribuir al benestar general de les persones a partir de la col·laboració i la cooperació amb el desenvolupament de sectors de la població que, per motius econòmics, geopolítics o socials, són especialment vulnerables.