Anglès incorpora el risc de trencament de preses dels pantans al pla de protecció

L'Ajuntament d'Anglès va aprovar en el ple de la setmana passada incorporar en el pla de protecció civil del municipi el risc per trencament de les preses que hi ha al riu Ter: els embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral. El regidor de Seguretat, Josep Casadellà, ha explicat que, malgrat el temps que fa que les preses estan en funcionament –per exemple, l'octubre passat es van celebrar 50 anys de la posada en marxa de Susqueda–, el document del pla de protecció civil del 2015 no recollia el protocol d'actuació en cas de trencament d'aquestes infraestructures –com sí disposava ja de l'Infocat, Inuncat, Sismicat i Neucat–. Ara, l'Ajuntament l'actualitza amb el protocol d'emergència elaborat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva.

El regidor ha precisat que la redacció del protocol municipal per la ruptura de les preses del Ter ha estat possible ara perquè l'any passat van tenir coneixement del pla d'emergències confeccionat per Endesa –fonts de la companyia van precisar ahir que aquest document encara és objecte de treball amb les diferents administracions implicades–, que recull diferents situacions de risc per a la població com ara el desembassament per ruptura de la presa o per esquerda, avinguda d'aigua, sisme o atemptat, entre d'altres.

Precisament, un terratrèmol de 3,6 graus de magnitud a l'escala de Richter que va sacsejar la comarca de la Selva el 4 de setembre del 2016 va motivar que el grup municipal de PAU plantegés aleshores la necessitat de dur a terme un simulacre d'evacuació perquè la població sabés com caldria actuar en cas que es produís una ruptura de les preses. De fet, arran de la incorporació del protocol d'actuació en cas d'esfondrament de les preses aprovat la setmana passada, el grup de PAU ha demanat a l'equip de govern la realització d'un simulacre i repartir als domicilis un manual d'actuació per si es dona aquesta situació d'emergència. Casadellà ha contestat que aquesta actualització del pla de protecció civil es donarà a conèixer a través de butlletins municipals i ha descartat dur a terme un simulacre perquè «el mateix pla no ho estableix», alhora que no veu sentit a fer una simulació d'evacuació de tot el poble cap a la muntanya.

El regidor de Seguretat ha afegit que sí que es podria fer un simulació quan la companyia elèctrica hagi instal·lat les tres botzines previstes a la Cellera de Ter; a Can Vinyes d'Anglès; i a Can Mateu, al municipi de Bescanó; perquè la població reconegui el seu so. Aquests elements haurien d'avisar acústicament els veïns d'aquests pobles en cas d'emergència als embassaments. Josep Casadellà ha revelat, igualment, que l'Ajuntament ha dut a terme un parell de sessions formatives sobre les responsabilitats que hauria de prendre cadascú en cas que s'hagués d'evacuar de la vila.



Evacuació cap a Osor i Brunyola

Quant al protocol d'Anglès per ruptura de presa, Casadellà ha explicat que s'hi exposa com s'han de donar els avisos a la població i les rutes d'evacuació, que són per la carretera d'Osor i en direcció cap a Brunyola i Santa Coloma de Farners. El document d'Anglès desenvolupa una sèrie de mesures fonamentant-se en la pitjor situació amb la qual es podrien trobar: que rebentessin una darrera l'altra les preses de Sau, Susqueda i el Pasteral –si només fos una, se seguiria el mateix procés–. En aquest cas, el pla de protecció civil estableix que les actuacions d'evacuació s'haurien de fer en un termini de menys de mitja hora abans no arribés l'avinguda d'aigua, que es calcula que amb els tres embassaments trencats arribaria a uns 20 metres d'alçada i aniria a una velocitat de deu metres per segon.

Amb aquestes dades, els càlculs dels tècnics determinen que el nivell de l'aigua assoliria un nivell d'entre els 135 i els 170 metres per sobre del nivell del mar. Això significa, ha concretat Casadellà, que la meitat del poble d'Anglès quedaria fora de l'àrea inundable ja que s'hi troba per sobre. Per exemple, l'escola Pompeu Fabra quedaria lliure de la inundació, però en el cas de la Vall dels Àngels «s'hauria de buidar amb rapidesa».