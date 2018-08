El Concurs de Cançó de Salitja celebra 40 edicions

La Festa Major de Salitja comença avui amb el plat fort de la celebració: el Concurs de Cançó, que enguany celebra la seva 40a edició. La comissió de festes de la vila vol que aquesta sigui una edició especial i per això estrenarà durant el concurs un vídeo amb participació de gent del poble, músics i organtizadors que parlaran d'experiències relacionades amb Salitja i el festival. Per a aquesta edició, a més, es reunirà especialment el grup de Santa Coloma de Farners Frenètic, guanyador dels concursos del 2002 i 2004, per fer una petita actuació al final de la trobada.