Entren a la botiga Wine Palace de Lloret, rebenten la caixa forta i s'enduen 40.000 euros

Uns lladres han entrat a la botiga Wine Palace de Lloret de Mar (Selva), han rebentat la caixa forta amb una serra radial i s'han endut un botí de 40.000 euros. El robatori va tenir lloc de matinada. Aprofitant la foscor de la nit, els delinqüents van fer palanca a la porta de l'establiment i, un cop a dins, van dedicar-se a remenar les caixes registradores, els vestidors del personal i les oficines. Va ser precisament en un dels despatxos on van localitzar la caixa forta, que contenia els diners de la recaptació. Tot i que el Wine Palace disposa d'alarma, no se sap per què no es va activar. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i treballen per intentar localitzar els lladres.

El robatori al Wine Palace de Lloret de Mar va tenir lloc aquest dilluns a la matinada. L'establiment ven vins, licors i refrescos. Forma part d'una cadena que té unes 25 botigues més repartides arreu de Catalunya.

El Wine Palace de Lloret està situat just a l'entrada del municipi venint per la C-63. És a dir, a tocar d'una carretera que va facilitar la fugida als lladres. Els delinqüents van actuar de matinada. Primer, van fer palanca per obrir les portes de l'establiment. I un cop a dins, van anar directament a buscar diners. Van regirar les caixes registradores, els vestidors i les oficines.

En un dels despatxos, els lladres van localitzar la caixa forta de l'establiment. La van rebentar amb l'ajuda d'un trepant i d'una serra radial i es van emportar els diners de la recaptació. En total, cap a 40.000 euros.

Els treballadors del Wine Palace es van adonar del robatori l'endemà al matí, quan van anar a la feina. Van alertar la Policia Local de Lloret de Mar i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació i treballen per intentar localitzar els delinqüents. Tot i que el Wine Palace no disposa de càmeres de seguretat, sí que té alarma (però no se sap per què, aquella nit no va activar-se quan van entrar els lladres).



Al PGA de Caldes, més de 260.000 euros

El robatori a la botiga Wine Palace de Lloret ha tingut lloc pocs dies després que uns altres delinqüents entressin a la urbanització de luxe PGA Resort de Caldes de Malavella (Selva). Aquí, els lladres van burlar la seguretat privada que té el complex, van entrar a quatre cases i van endur-se'n un botí de més de 260.000 euros en diners i joies.

A tres de les cases, per entrar-hi, els delinqüents van forçar alguna obertura. Però a la quarta, van aprofitar que els propietaris s'havien deixar les finestres obertes i que s'estaven banyant a la piscina per esmunyir-se cap a dins. En total, els lladres van robar tres caixes fortes que estaven encastades –amb tot el que hi havia a dins- i van arreplegar joies (com ara rellotges i anells d'or) a més de diners en efectiu.