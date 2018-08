Blanes comença les obres per reforçar la seguretat a la roca de Sa Palomera

Avui han començat les obres per reforçar la seguretat al capdamunt de la Roca de Sa Palomera, que continua tancada al públic des de principis del mes d'agost.

Els treballs consistiran d'una banda en instal·lar un nou tram de barana de seguretat de 12 metres de llargària al voltant del promontori del capdamunt de tot, on hi ha el màstil amb la bandera. D'altra banda, es modificarà l'actual barana de 125 metres de longitud, per dotar-la de més seguretat, amb la instal·lació de barrots verticals que dificulten sortir dels passos marcats.

El nou tram de barana s'unirà en els seus dos extrems amb la ja existent, i el seu objectiu és protegir l'accés al pal que hi ha al capdamunt de la roca. D'aquesta manera, s'adaptarà en forma al relleu del promontori per evitar que quedin espais per la part inferior i no es pugui passar. L'alçada total de la barana és de 1'10 metres, depenent de les zones segons el relleu.



Obres amb un cost total de prop de 19.500 €

El cost total de les obres és 19.471'32 €, que inclouen la nova barana (4.634 €), així com la modificació de la ja existent (14.837'02 €), i compten amb un termini d'execució d'una setmana pel que fa al primer element, i de tres setmanes per al segon. L'Ajuntament de Blanes es farà càrrec del cost de les obres inicialment, per agilitzar al màxim el seu tràmit.

L'objectiu és que sigui el Servei de Costes del Ministeri qui es faci càrrec finalment d'aquestes treballs, ja que la Roca de Sa Palomera està inclosa dins la zona de domini públic marítim-terrestre, una competència exclusiva de l'estat espanyol i no pas de l'administració local. De fet, perquè es puguin dur a terme les obres que han començat avui, l'Ajuntament de Blanes ha hagut de demanar el corresponent permís al ministeri.



Accident mortal al cim de Sa Palomera

El passat 27 de juliol una persona va perdre la vida en precipitar-se des del capdamunt de Sa Palomera, una zona en principi inaccessible, situada a uns 12 metres d'alçada. Va ser a causa d'un accident fortuït produït, pel que sembla, per una malaurada combinació de distracció i negligència, ja que la persona accidentada va sortir de l'àrea abalisada.

L'accident mortal, el primer que s'ha produït en aquest indret, ha provocat que s'hagi replantejat tant la col·locació com la tipologia de la barana de Sa Palomera per tal d'incrementar la seguretat en una zona que, encara que és un espai natural, és molt transitada tant per blanencs com per un gran nombre de visitants. Tanmateix, l'Ajuntament de Blanes va decidir uns dies més tard tancar l'accés al conjunt rocós fins que no s'haguessin conclòs els treballs per millorar la seguretat.

Al detectar-se que, malgrat les tanques que barraven el pas, continuava havent-hi persones que accedien al cim de Sa Palomera, la Policia Local de Blanes ha incrementat el patrullatge en aquesta zona. També hi ha destinat un agent policial apostat durant unes hores al dia per indicar la prohibició d'accedir-hi. Per la seva banda, Protecció Civil ha elaborat uns nous rètols de seguretat advertint que no es pot transitar per fora de la zona de pas de seguretat protegida amb baranes.