Blanes amplia la barana d'accés a sa Palomera després de l'accident mortal

Les obres per millorar la seguretat a la roca de sa Palomera de Blanes consistiran en reforçar els 125 metres de barana que hi havia fins ara a l'accés i ampliar el perímetre de seguretat amb la construcció d'una de nova de 12 metres més de longitud que rodejarà el promontori, on hi ha l'asta de la bandera. Els nous treballs van començar ahir al matí, després que el passat 27 de juliol un home es precipités des del capdamunt de sa Palomera i perdés la vida. Malgrat que l'accident va ser a causa d'una negligència de la víctima– havia sortit del perímetre de seguretat marcat per unes balises– el govern municipal ha optat per actuar d'urgència i reforçar la seguretat de la zona. Les obres tindran un cost total de 19.471 euros que assumirà l'Ajuntament de Blanes, de moment. La voluntat és que qui acabi pagant la factura sigui el Servei de Costes espanyol, ja que la zona és de la seva propietat.

De fet, fonts de l'Ajuntament de Blanes van recordar ahir que abans de començar les obres, el govern local va haver de demanar el permís corresponent al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Per això, preveuen que properament també assumeixi la despesa que genera el reforçament de la seguretat, però que per agilitzar les obres han optat per tirar-les endavant des del mateix consistori. BEl tram de la nova barana –que costarà 4.634 euros– rodejarà tot el capdamunt de sa Palomera, on es troba l'asta amb la bandera i tindrà una alçada d'1,10 metres. Les obres per a aquest tram compten amb un termini màxim d'una setmana. Pel que fa al reforçament de l'anterior tram, s'hi instal·laran barrots verticals que han de dificultar la sortida dels usuaris dels passos marcats. El preu d'aquest reforç és de 14.837 euros i es preveu que en tres setmanes ja estigui enllestit.

Aquestes obres de millora són la primera intervenció a la roca de sa Palomera des de 2005, quan hi va haver una esllavissada. A causa d'aquest incident, el Servei de Costes del govern espanyol va optar per millorar l'accés al promontori a partir de la construcció d'aquesta barana, que ara caldrà reforçar. Val a dir que fins aquest juliol no hi havia hagut mai cap accident.



Caiguda mortal

El 27 de juliol un turista alemany de 56 anys va morir després de caure des de 12 metres d'alçada de la roca de sa Palomera de Blanes. L'home va sortir de la zona perimetral de seguretat que hi ha senyalitzada amb balises i per una distracció va caure avall. Per això des de l'Ajuntament de Blanes consideren que inicialment podria tractar-se d'una negligència ja que la víctima va decidir sortir del recorregut marcat. Aquest accident, però, va fer replantejar al govern local la seguretat amb què comptava aquesta zona i, per això, la primera mesura va ser limitar l'accés a la roca amb unes tanques. De fet, fonts municipals recorden que aquest és un espai natural amb una alta concurrència de públic tant local com turístic. És per aquest motiu que van optar per reforçar la seguretat en els accessos i impedir que en un futur altres persones puguin sortir del recorregut tan fàcilment. En paral·lel, la Policia Local de Blanes ha augmentat el patrullatge per la zona, ja que s'havia detectat que hi havia persones que feien cas omís a la tanca que impedia l'accés a la roca de sa Palomera, instal·lada després de l'accident. Des d'aquell moment, també hi ha un agent policial que durant unes hores al dia es queda davant de l'accés a la zona per impedir que ningú hi pugi. La roca seguirà tancada al públic fins que els treballs de millora finalitzin.