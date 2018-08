Blanes recull 17.000 euros durant el cap de setmana per lluitar contra el càncer

Els membres de la Junta Local de l'Associació Catalunya Contra el Càncer de Blanes van enllestir el vespre d'aquest dimarts el recompte de les recaptacions que s'han fet per recollir fons econòmics per a l'entitat. Són fruit de la postulació que es va fer durant el passat cap de setmana arreu del municipi a peu de carrer, així com de les aportacions econòmiques que han efectuat directament diferents empreses. La suma d'esforços de diverses voluntàries que van atendre les taules de recaptació, que es van passejar per diversos carrers de la vila guardiola en mà malgrat la calor, ha significat que una vegada més s'hagi pogut recollir una bona quantitat econòmica. Sumant les aportacions de la postulació del cap de setmana, i la que fan directament diverses empreses, Blanes ha aconseguit reunir 16.996,42 euros.

La major part d'aquesta xifra prové de les donacions d'empreses, amb un total de 10.330 euros, mentre que la resta (6.666,42 euros) són fruit de les guardioles de recaptació. Fonts de l'entitat han puntualitzat que aquesta xifra total de gairebé 17.000 euros podria incrementar-se encara més, ja que manca afegir-hi algunes donacions d'empreses que encara no s'han fet efectives.

De moment, mentre no es pot tancar definitivament la recaptació, la diferència en relació a l'any passat és de poc més de 1.200 euros. Més concretament, al 2017 es va fer una recollida total de 18.218,11 euros: 10.575 provenien de les empreses i 7.643,11, de la postulació.

La Junta Local de l'AECC de Blanes ha agraït molt especialment la feina desinteressada de totes les dones i homes, noies i nois que amb la seva feina han fet possible un any més que s'hagi realitzat la col·lecta del mes d'agost per continuar lluitant contra el càncer. Per ajudar a fer la recaptació, aquest passat cap de setmana es van distribuir arreu de Blanes un bon grapat de guardioles en mans de voluntàries i voluntaris, i es van instal·lar taules en horaris partits de matí i tarda.