Diversificació turistica a Lloret

L'aposta de Lloret Turisme, la institució que s'encarrega de la promoció turística del municipi per la diversificació dels productes que ofereix la vila, sembla clara. I els resultats que ha donat a conèixer una empresa d'anàlisis i estudis sobre les preferències i comportaments dels visitants durant el primer semestre d'aquest any, força esperançadors. Sobretot, pel que fa a l'estratègia d'anar reconvertint Lloret en una destinació no només de sol i platja, sinó també en una vila on els atractius culturals, gastronòmics, esportius, naturals, familiars, etc. suposin un reclam important.

Així, les dades publicades mostren que els visitants que mencionen com a prioritat el seu interès pel sol i per la platja va baixar del 38% del primer semestre del 2017 a un 32% aquest primer semestre del 2018. I, en canvi, els que mencionen com a prioritat l'art i la cultura va pujar de l'11% al 13%. I que els que prioritzen un concepte anomenat «actiu» (?), que vull pensar que està relacionat amb les activitats esportives, va pujar del 7% al 10%.

D'altra banda, l'interès per l'oferta familiar va pujar del 5% al 9%. Alguns altres paràmetres com ara oci nocturn, gastronomia, shopping... es van mantenir en percentatges similars als del 2017.

Certament: els esmentats indicadors fan pensar que s'està treballant en una bona línia. Caldrà, però, esperar els resultats del segon semestre i, també, la seva comparació amb els de 2017. Un segon semestre que engloba els mesos de juliol i agost. Uns mesos que acullen la massa de visitants més nombrosos i que, penso, són els qui acostumen a moure's per impulsos més convencionals.

Uns resultats que, d'altra banda, podrien acabar ratificant o relativitzant els del primer semestre d'enguany. Un semestre durant el qual la climatologia va ser persistentment fresca i plujosa.

I que, d'alguna manera, no va propiciar, com altres primaveres, la indubtable satisfacció que produeix banyar-se i prendre el sol en alguna de les magnífiques cales i platges del municipi i per extensió de tota la Costa Brava-sud, també, en temporada baixa.