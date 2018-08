Es compleix un any del crim de Susqueda amb l'anunci de noves vies d'investigació

Divendres es complirà un any del doble crim de Susqueda, un dels episodis de la crònica negra que més ha colpit les comarques gironines. Un cas que encara té molts interrogants, entre ells: quin és el mòbil? On es troba l´arma del crim?

La defensa de l´únic detingut pel doble assassinat no ha deixat de dir que el seu client, Jordi Magentí, no és l´autor i ha presentat diversos recursos contra el seu ingrés a presó i també, ha reclamat més diligències.

Aquest mateix mes d´agost, l´Audiència de Girona ha ordenat al jutge de Santa Coloma que porta el cas que s´obrin més diligències i, per tant, noves vies d´investigació que els Mossos d´Esquadra hauran d´explorar. Aquestes són a petició de la defensa de Magentí, exercida pel despatx Salellas. Entre elles, hi ha la d´identificar la gent que hi havia i treballava en dos indrets propers a l´escenari del doble crim, com són la comunitat terapèutica de Sant Miquel Maifré i la casa de turisme rural Mas els Terrats. Una altra de les diligències passa perquè el cap de la Unitat de Persones Desaparegudes dels Mossos d´Esquadra testifiqui.

Aquest mes d´abril passat es va aixecar el secret de sumari del doble crim i es van donar a conèixer algunes novetats de la investigació portada a terme sobre el cas i que han portat a pensar que seria Jordi Magentí la persona que va acabar amb la vida dels dos joves del Maresme. Les dues víctimes mortals eren Marc Hernàndez i la Paula Mas, de 23 i 21 anys, respectivament.

La parella va desaparèixer el dia 24 d´agost i la mort dels joves va ser a la zona de la Rierica pels volts de dos quarts de dotze del migdia d´aquell dia. La família dels joves va denunciar el mateix dia que no en tenien notícies i que la parella havia anat a fer una excursió amb caiac al pantà de Susqueda.

Des de llavors, es va fer una recerca molt intensa per la zona però no es trobava ni el cotxe amb el qual va viatjar la parella, ni el caiac, ni tampoc els dos joves. Passats els dies, tot començava a apuntar cap a una mort criminal. No va ser fins al cap de dos dies que es van trobar nous indicis. Uns joves van localitzar un caiac mig enfonsat amb pedres de grans dimensions a dins. I finalment, el dia 28 d´agost es va trobar el vehicle de parella, a uns set metres de profunditat i en una àrea de molt difícil accés del pantà. No va ser fins un mes després, el 26 de setembre, que van aparèixer els cossos dels dos joves amb senyals de violència a dins de l´aigua.

MORTS A TRETS

El presumpte responsable dels assassinats, segons es desprèn del sumari, els hauria disparat quatre trets –tres a ell i un a ella– i a poca distància. La investigació també revela que l´homicida hauria despullat els cadàvers, els hauria lligat i els hauria traslladat amb el caiac fins al lloc on van aparèixer. I per tal d´assegurar-se que desapareixien va utilitzar pedres i així impedia que els cossos suressin i, per tant, que es poguessin localitzar. Per eliminar pistes, també va agafar el vehicle dels dos joves i el va enfonsar en una zona del coll de Palomera, de molt difícil accés.

Durant els mesos d´investigació, els Mossos d´Esquadra van anar tancant el cercle al voltant de Jordi Magentí, el qual consideren el presumpte autors del doble crim. Van arrestar-lo el dia 26 de febrer a Anglès i també al seu fill, amb qui suposadament tenia negocis de cultius de marihuana.

Els investigadors asseguren que no tenen cap dubte que el principal acusat és l´autor del doble assassinat de Susqueda. Es tracta d´un exconvicte amb historial criminal, ja que va matar a boca de canó la seva exdona a Anglès ara fa 21 anys.

Quan el van detenir el 26 de febrer, es va muntar un fort dispositiu a Anglès i la policia va buscar intensament més proves que l´incriminessin i el que no van poder trobar per enlloc és l´arma del crim. Van anar a diversos horts de la família i en dos domicilis, però sense resultat. Durant els escorcolls, Magentí va assegurar a crits que era innocent i així ho manté la seva defensa.

Després de la seva detenció, el jutge va ordenar l´ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut, el qual està investigat per dos assassinats. El magistrat va argumentar l´ingrés sense fiança perquè considera que existeix risc de fugida, possibilitat de reiteració delictiva i perill de destrucció de proves. El mateix dia d´aquesta decisió es va fer una reconstrucció del crim a Susqueda. La comitiva va parar-se amb l´acusat en quatre punts clau d´aquest cas, entre ells la zona on es van trobar els cadàvers. Magentí no va voler dir res.

culpa el fill

Durant el temps que ha estat a presó l´acusat del crim de Susqueda també s´ha sabut que al Puig de les Basses comparteix cel·la amb un pres de la seva confiança. A qui, segons va dir, va explicar que va ser el seu fill qui va matar la parella i que ell només hauria ajudat a desfer-se dels cadàvers. I que el crim es va produir a la plantació de marihuana que ell i el fill cultivaven al pantà, però segons li va dir Magentí, ell no els va presenciar. Una informació que el pres de confiança va explicar als Mossos i aquest juliol també ha ratificat davant del jutge.

Durant aquest mes passat, el jutge ha fet desfilar diversos testimonis pel jutjat de Santa Coloma, com veïns i gent que era la zona que confirmen que van sentir crits i trets.

Un dels testimonis més esperats era el de la dona de l´acusat del doble assassinat. Aquesta va contradir el seu marit i va dir que l´endemà del crim no la va deixar sola al pantà. En canvi, Magentí va dir en el seu dia a la policia que la va deixar durant dues hores en una platja del pantà, situada davant de la Rierica, el lloc on Magentí solia pescar i on la investigació situa l´escena del crim. Els Mossos d´Esquadra sospiten que la volia usar de coartada. La dona, que va venir a declarar al jutjat des de Colòmbia i també va negar que se sentís amenaçada o tingués por del seu marit.

Les últimes novetats sobre el cas han arribat aquest estiu. I és que després de la ronda de declaracions, el jutge va imposar una fiança de 460.000 euros al detingut com li havia demanat el Fiscal. I l´altre fet rellevant és que l´Audiència de Girona ha ordenat al jutge de Santa Coloma que porta el cas que s´obrin més diligències.