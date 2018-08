La Caminada Popular de la nit de Sant Bonós de Blanes registra uns 5.000 participants

Blanes va tornar a viure la nit de dissabte l'esdeveniment lúdic i esportiu més participatiu: la 35a Caminada Popular Nit de Sant Bonós va comptar amb gairebé 5.000 participants, que van fer un recorregut aproximat d'uns 8 km, passant pels diversos barris del municipi i amb sortida i arribada des del passeig de Mar, informa l'Ajuntament.

El primer participant a cobrir la distància en aquesta 35a edició va ser de nou l'atleta blanenc Buba Sabaly, repetint la mateixa posició que en l'anterior caminada, gairebé amb idèntic temps: poc més de 26 minuts. Des de la 24a edició, els participants tenen la possibilitat de fer donacions voluntàries.

Tot el que es recull es destina a entitats sense afany de lucre que trien des del Departament d'Acció Social de l'Ajuntament de Blanes. Aquest any un 50% del recollit va ser per a la Plataforma de Dones i l'altre 50%, per a l'Associació de Dones Artesanes.