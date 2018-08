Els CDR omplen la platja de S'Abanell de Blanes de para-sols grocs

Una acció coordinada entre els CDR de Blanes i Lloret ha omplert aquest matí a primera hora part de la platja de s'Abadell amb para-sols grocs en els quals es podria llegir les paraules Democràcia i Freedom. Una acció que vol criticar l'empresonament preventiu de diversos polítics catalans.



En diverses imatges captades per un dron es poden veure les diverses coreografies que els membres d'aquests comitès han realitzat per poder difondre'ls a les xarxes socials. Aquesta és una nova acció de denúncia dels que ells consideren com empresonament injust dels líders polítics catalans a zones turístiques i de la costa com la coneguda plantada de creus a la platja que en el seu moment va provocar certa polèmica.





??? VÍDEO DE L'ACCIÓ DELS CDR DE LA SELVA A LA PLATJA DE BLANES

Avui amb @CDRLloretdeMar i la resta de CDR de La Selva hem anat a la platja a reclamar llibertat i democràcia, aquí podeu veure el vídeo de la jornada. pic.twitter.com/jERnm6CpeB — CDR Blanes (@CdrBlanes) August 19, 2018