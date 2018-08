Blanes La Tirada a l'Art recull sonsos

Blanes ha viscut un intens cap de setmana farcit dels actes de la Festa Major Petita, la dels copatrons Sant Bonós i Sant Maximià. A banda de la XXXV Caminada Popular Nit de Sant Bonós de dissabte, hi ha hagut un bon ventall d'esdeveniments per complaure tot tipus de gustos i edats. Una d'elles va ser diumenge la Tirada a l'Art, on van participar més d'un centenar de persones. Es tracta de reivindicar un art de pesca antic, perdut en el temps, que consisteix a estirar des de la platja una xarxa d'arrossegament que té dos caps.

Es va pescar un bon grapat de sonsos, que es van tirar de nou a la mar com sempre s'ha fet.