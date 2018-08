ICV-EUiA i Batega per Blanes uniran forces per les municipals de l'any que ve

Les formacions polítiques blanenques Batega per Blanes i la coalició Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa sumaran les seves forces per presentar-se a les eleccions municipals de maig del 2019 sota el paraigua del partit polític Catalunya en Comú, amb l'objectiu d'obtenir l'alcaldia de la localitat selvatana, actualment en mans dels socialistes en un govern en minoria.

Cal recordar que Batega, per decisió de la seva assemblea, va acordar demanar a Catalunya en Comú poder participar d'aquest nou espai polític per tal de poder reforçar aquest nou projecte de futur amb els seus militants. L'aprovació per part dels Comuns d'integrar Batega en aquesta coalició de formacions es va rebre el juny d'enguany. Aquest últim fet, més la creació del Grup motor dels Comuns a Blanes, fa evident la bona entesa entre els dos grups municipals blanencs.

Ja des de fa més d'un any, el treball entre les dues formacions polítiques s'ha fet palès amb les diferents mocions que s'han presentat de manera conjunta al plenari, centrant-se en mesures de tipus social i de millora dels barris, van informar ahir a través d'un comunicat les dues formacions.

4.100 vots



La suma de vots de les dues formacions a les eleccions municipals del maig del 2015 va ser de 4.100 vots i escaig, obtenint així un total de sis regidors (el grup municipal d'ICV-EUiA el formen quatre regidors, mentre que Batega en té dos). Aquest resultat fa pensar a les dues formacions que són una alternativa real i factible a l'alcaldia de l'Ajuntament de Blanes (a les darreres municipals, el PSC va ser la formació més votada i va obtenir sis regidors), amb l'objectiu propiciar un govern progressista que posi en valor les necessitats de la ciutadania blanenca, han manifestat.

Encara no es pot donar el nom definitiu amb què la formació participarà en les municipals. Aquest es decidirà en la convenció nacional que els Comuns tenen previst realitzar a principis de setembre i es comunicarà oficialment tan bon punt es conegui.