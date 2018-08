Traslladat a la Vall d'Hebron un home ferit greu per cremades a Sils

Un home va patir cremades greus i va quedar intoxicat per inhalació de fum ahir a la tarda a Sils com a conseqüència d'un foc que es va declarar a l'habitació en què es trobava. L'home va ser evacuat en l'helicòpter del SEM a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Com a conseqüència del foc, dues persones més van resultar intoxicades lleus pel fum, van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, que van desplaçar quatre dotacions a l'incident. També hi van anar dues ambulàncies i l'helicòpter.

Els bombers van rebre l'avís del foc a les cinc de la tarda. Les flames s'havien originat en un habitació contingua a un garatge del número 14 del Camí Reial de Sils. L'habitació on hi va haver el foc tenia una màquina de cosir. Quan els bombers hi van arribar, van trobar que la persona ferida més greu ja era fora del local. Els efectius dels bombers van actuar per eliminar els punts calents que encara restaven a l'interior de l'habitació.