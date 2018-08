Unes 700 persones esgoten la xocolata dels copatrons

Blanes va viure ahir el dia més institucional de tota la Festa Major Petita, ja que el 21 d'agost se celebra Sant Bonós i Sant Maximià, els dos copatrons del municipi. Aquest 2018 s'ha complert el 15è aniversari d'ençà que es va recuperar la tradició de fer una Xocolatada Popular amb motiu d'aquestes festes, després que feia més de mig segle que s'havia deixat de fer. Malgrat feia tants anys que no se celebra, avui dia encara queden vestigis d'aquest acte festiu. Es tracta d'una argolla situada sota l'Arc dels Copatrons on antigament es penjava la balança pública de pesos, i on el dia de la festa s'hi penjava la gran perola de xocolata desfeta.

Des de les nou del matí es va començar a repartir el dolç i suculent àpat matinal sota l'Arc dels Copatrons fins que es va buidar les tres peroles de xocolata desfeta que s'havien previst, va informar l'Ajuntament. En total, van participar-hi 700 persones, gent de totes les edats, que van aprofitar l'esmorzar popular per degustar la xocolata apta per a celíacs.

La novetat d'aquet 2018 és que ahir també van repartir-se melindros, amb la precaució que igualment n'hi havia d'aptes per a celíacs, va informar l'Ajuntament.

La celebració va continuar a dos quarts de 12 amb una activitat que va tenir lloc de nou sota l'Arc dels Copatrons. L'alcalde de Blanes, Mario Ros, acompanyat de regidors i regidores de l'Ajuntament, va encapçalar una ofrena floral que va fer-se a les imatges de Sant Bonós i Sant Maximià protegides per una fornícula.

Posteriorment, part de la comitiva va pujar fins l'església de Santa Maria, on va fer-se una missa en honor als dos màrtirs. Seguint la tradició de tots aquests darrers anys, l'ofici solemne va comptar amb un acompanyament relacionat amb els copatrons. I és que tothom qui va voler va poder venerar les seves relíquies que es guarden en una arqueta que estava instal·lada dalt l'altar.