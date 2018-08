Els Bombers salven dos gossos d'un incendi en una casa ocupada de Lloret

Els Bombers han salvat dos gossos d'un incendi en una casa ocupada de Lloret.

Les flames aquesta matinada han cremat dues habitacions i la cuina.

El succés s'ha produït pels volts d'un quart de dues de la matinada en una casa de tres plantes situada a la plaça de l'Església.

Els Bombers s'hi han desplaçat amb dues dotacions i han revisat que no hi hagués ningú a l'edifici. Hi han trobat dos gossos que han pogut ésser rescatats de dins.

Les flames però han cremat la cuina i dues habitacions.

Al lloc dels fets també hi ha treballat la Policia Local de Lloret.