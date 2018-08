Suspès de nou el judici dels aldarulls de Lloret en no trobar tots els acusats

El judici pels aldarulls de Lloret de Mar de l'agost del 2011 s'ha tornat a suspendre. Així ho ha notificat la lletrada de l'administració de justícia a les parts. El motiu, en aquesta ocasió, passa perquè malgrat les ordres de recerca i captura dels turistes acusats, només n'han pogut trobar set dels 14 que estaven buscant. Per aquest motiu, s'ha deixat sense efecte el judici que s'havia assenyalat per als dies 17 i 18 de setembre.

Aquesta és la segona vegada que aquesta vista al jutjat penal número 3 de Girona queda suspesa. Aquest mes de gener, no es va poder celebrar la vista pels disturbis de l'estiu de 2011 perquè només es van presentar dos dels 20 turistes acusats.

Inicialment, aquell dia dels vint processats s'esperava almenys que quatre es personarien però no va ser així. I això va obligar a trobar una nova data. Entremig, però, hi havia una providència del 14 de març, on la magistrada del jutjat de Girona indicava a la Interpol que busqués on hi havia els acusats, però finalment, només n'han localitzat set. Fet que impossibilita la vista del setembre.

Cal recordar que el ministeri fiscal i l'acusació particular demanen penes de fins a sis anys de presó per alguns d'ells. El grup cridat a la banqueta està format per tretze joves francesos, tres d'alemanys, dos holandesos, un d'eslovè i un altre de suís. Tots d'entre els 20 i els 30 anys.

Els disturbis i els seus efectes que s'havien de jutjar el mes que ve es van viure l'11 d'agost de fa set anys. Els enfrontaments entre els agents de seguretat i els turistes de diferents nacionalitats van deixar ferits i destrosses en el mobiliari urbà. La batalla campal que va començar a les dues i que es va allargar fins ben bé a quarts de sis de la matinada. Els fets es van saldar amb més d'una vintena de ferits, dels quals nou van resultar ser mossos i agents de la policia local.

La vintena d'acusats van ser posats en presó provisional a petició del jutjat de Blanes. En un primer moment el fiscal havia demanat que no hi hagués fiança, però finalment el jutge va optar per fer-los pagar entre 1.500 i els 3.000 euros. Tots ho va fer, i van sortir en llibertat en menys d'una setmana.



Penes exemplars

Amb aquesta suspensió del judici, el representant legal de l'acusació popular, l'advocat de la Fecasarm, Joaquim Boadas lamenta aquest nou impediment perquè es jutgin els causants dels aldarulls però afegeix que ells demanen un total de 106 anys de presó i que volen que el judici «es faci amb totes les garanties i cal mirar de trobar a tots els encausats, perquè això demostrarà que la justícia és eficaç».

I per altra banda, afegeix «serviarà com d'escarment per demostrar que qui ve a provocar aquí accions criminals o incíviques, ha de saber que la justícia serà implacable i que no es pot venir a fer el què es vulgui». Boadas recorda que aquests aldarulls van fer «molt mal a l'oci nocturn de Lloret però també a tot Espanya i a la imatge de Lloret».

L'advocat també lamenta que hagin passat set anys dels fets i que el procés «s'hagi allargat més de manera injustificada». Considera que en tot aquest procés, des que es van produir els fets fins ara han fallat coses. Segons ell, «van fallar les mesures cautelars com les fiances» ja que ara no es troben els encausats. I finalment, destaca que això es podria haver evitat, si per exemple, els acusats «haguessin hagut d'anar al seu país a un estament del seu territori de tant en tant a signar per exemple». Boadas augura que el judici es farà d'aquí un any.